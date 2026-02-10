嘉縣飼主虐待紅貴賓犬又丟山區棄養 遭罰11.3萬

（中央社記者蔡智明嘉義縣10日電）嘉縣民雄鄉一名飼主疑長期不當飼養紅貴賓犬，導致犬隻健康不佳，家畜疾病防治所去年獲報責其改善，飼主卻將犬隻丟置在偏遠山區，被依法裁處新台幣11萬3000元罰鍰並沒入犬隻。

嘉義縣家畜疾病防治所今天發布新聞稿表示，去年5月接獲民眾通報，民雄鄉一名劉姓飼主疑長期將紅貴賓犬關籠飼養，導致犬隻行動困難、健康狀況不佳，立即派員訪查，依法責令飼主限期送醫治療並改善飼養環境。

家畜所說，去年6月4日進行追蹤複查時，發現犬隻已不在原飼養地點，飼主表示已將犬隻送人，卻無法清楚交代去向。後續追查發現紅貴賓竟被棄置於大埔鄉偏遠山區。

家畜所函請劉姓飼主提出說明，惟飼主未到場陳述意見，其行為已違反「動物保護法」及「動物傳染病防治條例」等相關規定，包括棄養動物裁罰3萬元、犬隻未完成絕育裁罰5萬元、未辦理寵物登記裁罰3000元，未施打狂犬病疫苗裁罰3萬元，合計裁罰11萬3000元並將犬隻沒入。

家畜所強調，該紅貴賓犬經治療後，已由當初通報的愛心人士領養。（編輯：張銘坤）1150210