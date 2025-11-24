嘉縣養豬場違規餵廚餘 查封土地立刻繳清79萬餘元

（中央社記者姜宜菁嘉義市24日電）嘉義縣林姓女子民國110年領取嘉義縣政府核發的「養豬場轉用飼料補助款」79萬3918元，仍違規以廚餘養豬；案經判決確定後移送強制執行，行政執行署嘉義分署查封其名下土地，林女立刻繳清。

法務部行政執行署嘉義分署今天發布新聞稿指出，行政院農業委員會（現農業部）為因應國際非洲豬瘟疫情嚴峻，阻絕非洲豬瘟藉由廚餘或其他廢棄物傳播風險，提升養豬產業競爭力，訂立「具廢棄物再利用資格養豬轉用飼料補助要點」，推動養豬場轉用飼料，補貼農民轉用飼料的成本差額。

嘉義分署表示，林姓女子在嘉義縣經營畜牧場，民國110年領有嘉義縣政府核發的養豬場轉用飼料補助款新台幣79萬3918元，卻被查獲仍以廚餘飼養豬隻，明顯違反補助要點規定。

嘉義分署說，嘉義縣政府命林姓女子繳還補助款，林女提起行政訴訟，高雄高等行政法院判決駁回，案件確定後移送強制執行。

嘉義分署受理執行立即查封林女所有位於新港鄉的3筆土地，林女到場申請分期繳納，但之後將所有補助款79萬餘元全數繳清，嘉義分署隨即撤銷所有土地查封登記。（編輯：李亨山）1141124