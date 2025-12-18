嘉縣餐飲業衛生分級與烘焙雙專案 86家業者通過衛生評核

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣推動「嘉有好廚房-餐飲業衛生分級輔導計畫」，輔導餐飲及烘焙業者更具衛生管理全面性，縣長翁章梁今18日於永在食安大樓頒證表揚通過評核的業者，肯定把關食安的投入與努力，感謝他們建立大眾與食品之間的信任關係。

衛生局指出，計畫採三階段精進式輔導，第一階段落實食品良好衛生規範準則，第二階段餐飲衛生管理分級初評評核，第三階段邀請專家學者實地複評，共66家業者獲得優級、良級認證；另同步推動「尚夯ㄟ餅 攏抵嘉」專案，20家烘焙業者通過評核，展現嘉義縣餐飲、烘焙兩大領域的成果。

衛生局長趙紋華說，落實衛生自主管理是食品業者的基本功，每年縣府協助業者提供消費者更安心的食品，未來將持續以產官學合作共同打造「食安最嘉」的餐飲環境，鼓勵鄉親多支持通過評核的優質業者，打出「我嘉出品，就是優品」的品牌形象。

翁章梁強調，食衣住行、食擺在第一位，如果民眾出門吃飯都在想是不是衛生？是不是吃了沒事？社會的信任就會漸漸瓦解，現今外食人口眾多，餐飲業者實際上扮演著強化社會互信的角色，加上政府從食材源頭到餐桌端全方位把關，相輔相成維護嘉義縣食品安全，恭喜86家通過評核的餐飲、烘焙業者。

圖：嘉縣餐飲業衛生分級與烘焙雙專案，經過縣政府衛生局考核，共有86家業者通過衛生評核。（記者吳瑞興翻攝）