嘉縣首奪全國機採茶菁冠軍 傳統與創新並肩而行

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】2025 年全國機採茶菁競賽今日於台灣國際茶業博覽會頒獎，冠軍是由嘉義縣竹崎鄉王俊傑、番路鄉黃昶升、梅山鄉王宏誠三位好手組成的團隊，奪下本屆冠軍殊榮。此次共有全台20組、60位茶業好手齊聚角逐，嘉義縣首次奪得冠軍，意義非凡。值得一提的是，團隊成員王俊傑更在今年「阿里山高山茶優良茶春茶評鑑」中榮獲雙特等獎，展現深厚實力。

竹崎地區農會總幹事林孟怡表示:「阿里山高山茶長期以手採茶菁為核心，但在氣候變遷及勞動力短缺的情況下，機械採茶的導入勢必成為未來趨勢。她指出，這次嘉義團隊的奪冠，不僅展現精湛的技術與團隊默契，也象徵著地方茶業正以穩健步伐邁向現代化與永續發展。

談及比賽過程，王俊傑分享，機採茶的關鍵在於「茶菁品質」、「採剪高度與平整度」以及「茶菁重量」的精準掌控，每一個環節都考驗著茶農對茶園管理與機械操作的熟練度。他強調：「唯有提前理解、學習並掌握機械應用，才能在堅守品質的同時，為未來茶業保留更多彈性與可能。」

這座冠軍，不僅是一只獎盃，更象徵著「傳統」與「創新」能夠並肩前行。嘉義茶業在保留手採精神的同時，也勇於嘗試科技應用，展現茶農對土地的深情與對未來的遠見。

茶路漫長，而嘉義茶人正以不斷學習與實踐，為一杯阿里山茶注入更多的可能與故事。

圖：2025 年全國機採茶菁競賽今日於台灣國際茶業博覽會頒獎，冠軍是由嘉義縣竹崎鄉王俊傑、番路鄉黃昶升、梅山鄉王宏誠三位好手組成的團隊，奪下本屆冠軍殊榮。（照片竹崎鄉農會提供）