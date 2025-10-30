嘉縣首座全民運動館啟用！免費體驗至11／5

嘉義縣第一座全民運動館「水上鄉全民運動館」30日由縣長翁章梁剪綵啟用。（廖素慧攝）

1.8億餘元興建的嘉義縣第一座全民運動館「水上鄉全民運動館」30日剪綵啟用，即日起至11月5日試營運期間全館設施免費體驗使用，縣長翁章梁坦言最擔心一件事就是營運不佳，但經驗豐富的承包商有信心能營運獲利。

嘉義縣首座全民運動館位於水上鄉，於2023年5月19日動工，今年5月竣工，運動部（前教育部體育署）補助1億元，縣政府自籌8749萬餘元，縣府依促進民間參與公共建設法，以ROT方式委外經營，由褆姆股份有限公司取得8年經營權。

嘉義縣第一座全民運動館「水上鄉全民運動館」啟用，縣長翁章梁與運動部次長鄭世忠體驗跑步機。（廖素慧攝）

水上鄉全民運動館啟用， 瑜珈教室敞亮。（廖素慧攝）

水上鄉全民運動館啟用，即日起至11月5日免費體驗。（廖素慧攝）

翁章梁說，10月30日至11月5日試營運期間全館免費體驗使用，歡迎大家來體驗，運動館施工期間他來視察工程，最擔心一件事就是開館以後營運不成功，但承包商許先生說他在全國各地經營15個場館皆成功，對水上這座嘉義縣第一座全民運動館有信心能成功營運，業者有信心，他就放心了。

翁章梁說，全民運動館獲中央補助1億元，工期遭遇工物料漲價，縣府再籌8749萬餘元，以維持整體規模能依原規畫，不致於縮水、設施功能不會跟著受限，使用者付費，到專業場館接受專業教練指導，已形成風氣，開館以後可吸引更多運動人士進到專業場館，由專業教練陪同運動，運動效果更好。

運動部次長鄭世忠說，體育是賴清德總統很重視的政策，很高興嘉義縣第一座全民運動館落成啟用，未來運動部會與嘉義縣攜手合作推動社區聯賽、社區俱樂部成立，請大家拭目以待。

水上全民運動館總樓地板面積3114平方公尺（約951坪），承包商投入1200萬元建置設施，包括多功能活動教室、瑜珈韻律教室、健身房、飛輪教室、綜合教室、全齡體適能訓練場及6座羽球場等空間。

縣府教育處表示，以ROT模式（修建、營運、移轉）導入民間的專業營運能力，提升了公共設施的服務效能，創造三方共贏，活化運動場館，全館只有農曆除夕及大年初一兩天休館，營業時間上午6點至晚上10點。

