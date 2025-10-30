嘉縣首座全民運動館啟用！免費體驗至11／5
1.8億餘元興建的嘉義縣第一座全民運動館「水上鄉全民運動館」30日剪綵啟用，即日起至11月5日試營運期間全館設施免費體驗使用，縣長翁章梁坦言最擔心一件事就是營運不佳，但經驗豐富的承包商有信心能營運獲利。
嘉義縣首座全民運動館位於水上鄉，於2023年5月19日動工，今年5月竣工，運動部（前教育部體育署）補助1億元，縣政府自籌8749萬餘元，縣府依促進民間參與公共建設法，以ROT方式委外經營，由褆姆股份有限公司取得8年經營權。
翁章梁說，10月30日至11月5日試營運期間全館免費體驗使用，歡迎大家來體驗，運動館施工期間他來視察工程，最擔心一件事就是開館以後營運不成功，但承包商許先生說他在全國各地經營15個場館皆成功，對水上這座嘉義縣第一座全民運動館有信心能成功營運，業者有信心，他就放心了。
翁章梁說，全民運動館獲中央補助1億元，工期遭遇工物料漲價，縣府再籌8749萬餘元，以維持整體規模能依原規畫，不致於縮水、設施功能不會跟著受限，使用者付費，到專業場館接受專業教練指導，已形成風氣，開館以後可吸引更多運動人士進到專業場館，由專業教練陪同運動，運動效果更好。
運動部次長鄭世忠說，體育是賴清德總統很重視的政策，很高興嘉義縣第一座全民運動館落成啟用，未來運動部會與嘉義縣攜手合作推動社區聯賽、社區俱樂部成立，請大家拭目以待。
水上全民運動館總樓地板面積3114平方公尺（約951坪），承包商投入1200萬元建置設施，包括多功能活動教室、瑜珈韻律教室、健身房、飛輪教室、綜合教室、全齡體適能訓練場及6座羽球場等空間。
縣府教育處表示，以ROT模式（修建、營運、移轉）導入民間的專業營運能力，提升了公共設施的服務效能，創造三方共贏，活化運動場館，全館只有農曆除夕及大年初一兩天休館，營業時間上午6點至晚上10點。
其他人也在看
嘉義縣首座全民運動館啟用 試營運期間免費體驗
嘉義縣政府獲運動部補助1億元，加上自籌8749萬元，在水上鄉打造嘉義縣第一座全民運動館，完工後以ROT方式委外由禔姆公司取得8年營運權，今天水上鄉全民運動館啟用，即日起至11月5日全館設施免費開放使用。嘉義縣長翁章梁、運動部政務次長鄭世忠及縣府教育處長李美華等今天為水上鄉全民運動館啟用剪綵，翁章梁說自由時報 ・ 7 小時前
嘉義縣首座權責型失智據點「拾憶幫」揭牌啟用
(記者廖建智嘉縣報導)嘉義縣政府積極推動失智照護服務，首座「拾憶幫」權責型失智據點29日上午在於新港素園舉行揭牌典禮，由縣長翁章梁、新港鄉長葉孟龍、衛生局長趙紋華、曹汶龍主任及陳錦煌醫師等人揭牌，...自立晚報 ・ 20 小時前
嘉縣水上鄉全民運動館開幕 11/5前免費體驗
（中央社記者蔡智明嘉義縣30日電）嘉義縣水上鄉全民運動館今天開幕，館內設置瑜珈韻律教室、健身房、全齡體適能訓練場、羽球場等空間，滿足運動人口多元需求；今天起至11月5日試營運期間設施免費開放體驗。中央社 ・ 6 小時前
嘉義縣水上鄉全民運動館開幕（1） (圖)
嘉義縣水上鄉全民運動館30日開幕，館內設置瑜珈韻律教室、健身房、全齡體適能訓練場、羽球場等空間，滿足運動人口多元需求。中央社 ・ 5 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 7 小時前
Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典加碼爆料明年2月：會看到孕婦上台
台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（30日）演出前夕舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員登場，也是陳漢典與Lulu結婚登記後首度露面，聊到新婚心情，陳漢典突自爆：「其實我是外貌協會，我就是貪圖她的美色。」鏡報 ・ 3 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
王子11/16上海音樂會宣布取消！ 捲范姜彥豐、粿粿婚變...對外工作全喊卡
王子（邱勝翊）29日被范姜彥豐指控介入他跟粿粿的婚姻，他沒多久後發出聲明認錯，坦承在粿粿協議離婚的過程中，因為過度關心超出朋友的界線，讓他的優良形象馬上墜入谷底，原訂11月16日要在上海舉辦個人音樂會，主辦單位也在30日下午宣布取消，並開放大家退票。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 1 天前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 11 小時前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。民視 ・ 8 小時前
王子拿「綠帽」在范姜彥豐頭頂合照 網朝聖：好扯
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，消息曝光後引發熱議，有網友發現，3年前的照片，王子竟巧合地在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照。中天新聞網 ・ 10 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 14 小時前