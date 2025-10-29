嘉縣首座權責型失智據點啟用 「拾憶幫」讓失智照護再升級

嘉義縣首座權責型失智據點「拾憶幫」29日在新港鄉揭牌。（圖：大林慈濟醫院提供）

嘉義縣首座權責型失智據點「拾憶幫」29日在新港鄉揭牌，據點中提供輕度失智併有情緒及行為症狀者全面性照顧，盼透過醫療、社區共同合作，讓長者能在熟悉的社區中獲得即時、專業且有溫度的支持。

根據衛生福利部與內政部資料推算，嘉義縣65歲以上老年人口中約有一萬名失智者。為延緩長者失智失能，嘉義縣設置共有3個共照中心、29個失智據點。

嘉義縣長翁章梁與長者一起參與音樂課程，開心演奏歡喜跳恰恰鼓樂。（圖：大林慈濟醫院提供）

嘉義縣長翁章梁29日主持全縣首座權責型失智據點揭牌時表示，「拾憶幫」正式營運，可收治輕度失智者且併有情緒及行為症狀者12人，提供認知促進緩和失智課程、照顧者照顧課程、共餐及安全看視等服務。結合醫療、社福與心理資源，依長者需求設計個別化非藥物照護方案，協助延緩退化、維持自理能力，也讓家屬在專業協助下獲得喘息與支持。

「拾憶幫」據點運作由大林慈濟醫院失智共照中心承擔。大林慈濟醫院曹汶龍主任表示，權責型失智據點，可針對「輕度但伴行為症狀」長者，提供日間社區式服務。目前全臺灣有12個權責型據點，但都是位於醫院內，大林慈濟醫院則是選擇走入社區，透過小班制課程與個管師及講師陪伴，建立一個社區與志工共同照護的友善模式。希望透過這個據點的運作，讓長者能「在地老化、健康生活」。（龐清廉報導）