嘉縣體重異常學童 逾２成脂肪肝

嘉義長庚推動「兒童健康關懷公益計畫」，兒童BMI改善率達逾7成。

記者湯朝村∕嘉義報導

嘉義長庚醫院2023年起推動「兒童健康關懷公益計畫」，跨專業團隊走入校園，針對體位異常學童（兒童身體質量指數超過該年齡層的85百分位時為過重，超過95百分位時為肥胖）進行系統性追蹤與精準衛教，參與計畫的學童平均BMI改善率達71.8%。

嘉義長庚兒科醫師張經旼指出，兒童肥胖不只是體態問題，更潛藏高血壓、糖尿病及脂肪肝等代謝疾病風險。2023年在院方的支持下，2年來投入近百萬元經費推動兒童健康關懷公益計畫，針對嘉義縣教育處列管體重異常高關懷輔導的5所學校、共176位學童進行進行抽血與超音波篩檢，發現有38名體重異常學童出現輕至中度脂肪肝。

整合家醫科、營養科及復健科組成醫療團隊，指導孩子記錄三餐與運動，將「減重」轉化為「健康的自我管理能力」，透過跨專業團隊的系統性引導，學童整體平均BMI改善率達71.8%，且已有部分學童成功回復至正常範圍。

嘉義長庚院長楊仁宗強調，院方將持續深化與地方政府的合作，擴大服務量能，讓每一位孩子都能在專業的守護下茁壯成長。