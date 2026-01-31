嘉縣 人力荒 老牌渡假村3月停業

由台灣知名戶外運動用品品牌歐都納經營的「歐都納山野渡假村」，疑因人力招聘困難，業者官網貼出3月10日停止營業公告，渡假村也證實，3月10日後不再接受訂房，嘉義縣大埔鄉最大型的旅宿業在經營30多年後，將畫下句點。不過，嘉義縣文化觀光局尚未接到業者提出旅館業註銷或停業的申請。

位於大埔鄉的「歐都納山野渡假村」，鄰近曾文水庫，園區占地約2公頃，低密度開發，保留大量綠地等活動空間，自然生態豐富，營運30多年來，除提供當地居民許多就業機會，也與產業結合，常年支持地方政府舉辦的各項活動，並提供當地大埔國中小許多資源，包括在畢業季提供應屆畢業生美味西餐、舉辦西餐禮儀教學等。得知渡假村將停業，地方各界都感到十分可惜。

由於日前「歐都納山野渡假村」曾舉辦物品拍賣活動，加上今年起調整餐飲服務，地方就盛傳渡假村即將關門，嘉義旅宿業也流傳今年將收攤的消息。1月30日歐都納品牌官網貼出停業公告，直接證實傳聞。

公告中提到，即使滿懷熱忱，仍須面對偏鄉經營最艱難挑戰，這10年大埔國中畢業生每年已降到個位數，隨在地青年在外求學、異地就業，人才回流比例長期低迷，人口流失的嚴重斷層，讓業者面臨難以克服的人力短缺與招聘困境，儘管萬分不捨，這份沉重的人力缺口，仍促使業者必須做出停業的艱難決定。

除公告中提到的人力問題，據了解，去年接連發生多起震央在大埔的地震，也衝擊當地旅遊市場，董事會評估後，決定讓在地經營30多年的渡假村走入歷史。