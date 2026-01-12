嘉縣 古蹟溪口曾氏洋樓 開工修復

嘉義縣「溪口曾氏洋樓」是縣定古蹟，至今已有98年歷史，12日開工啟動修復工程。（呂妍庭攝）

嘉義縣定古蹟「溪口曾氏洋樓」至今已有98年歷史，融合閩、和、洋建築風格，「晴耕雨讀」題字展現客家生活文化，經嘉義縣文化觀光局啟動修復再利用計畫，成功爭取到文化部補助，將斥資2780萬元修繕，「修舊如舊」完工後，將與溪口客家文化館、文化生活館結合推動藝文展演，或作為教育場域。

「溪口曾氏洋樓」外觀具巴洛克風格，宅第採客家三合院配置，內部維持傳統工法，屋頂一隻展翅老鷹特別醒目，據聞當年以相當30多甲地價金投入興建，加上曾氏家族從清代起，有多人擔任地方重要人士，包括曾任台南州嘉義廳保正、溪口鄉長等，老洋樓見證溪口發展史。文觀局表示，民國107年經縣府公告為縣定古蹟後，隨即展開修復及再利用計畫，去年文化資產局核定補助2780萬元，工程以原材料及原工法修復為原則，進行結構補強、防蟲防腐，同時改善戶外地坪，增設水電及消防等設備，以確保古蹟保存與再利用，預計屋齡滿百歲時可完工。

12日工程開工，曾家第16代到第18代親族都到場見證。第16代代表曾肇欣說，老家閒置多年，現只有返鄉掃墓，家族會吃辦桌，透露屋內有許多珍寶，曾找到600多本清朝時代留下的書籍，強調老家具文資身分，更富含建築之美，期待完成修復後，能常態性開放。

昨嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、溪口鄉長孫維聰等人持金槌敲地象徵開工。「古蹟修復的精髓在於修舊如舊」，翁章梁表示，曾氏洋樓不僅是一棟建築，更是地方代表性的文化資產，承載曾氏家族的歷史記憶，也見證溪口地方的開發與族群文化，謝謝曾家人願意讓政府指定為古蹟修復。