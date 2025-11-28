嘉縣 台積封裝廠招工 翁章梁：逾2成在地人

嘉義縣長翁章梁（左）28日頒發感謝狀，感謝台積電協助搶修丹娜絲颱風受損11所學校，台積電副總何軍代表受頒。（廖素慧攝）

7月丹娜絲颱風重創嘉義縣，台積電協助搶修11所受創學校，在嘉義科園區新建兩座封裝廠進度受影響，縣長翁章梁28日頒發感謝狀，由台積電副總經理何軍代表受頒，翁章梁提到台積電目前招工有20％以上是嘉義人，預計明年初開始量產。

台積電先進封裝技術服務組織副總何軍率台積電慈善基金會執行長彭冠宇等幹部，28日拜會縣長翁章梁，雙方就台積電協助搶修風災受損學校、台積電封裝廠進度等溝通交流。

翁章梁說，台積電嘉義2座封裝廠將招募約1500名員工，目前招工有20％以上是嘉義人，提供嘉義子弟回鄉就業的機會。

翁章梁表示，縣府已規畫嘉義科學園區周邊的百年防洪計畫，目前都在尋求中央支持，台積電封裝廠工程進度如期進行，百年防洪計畫是必須做的，台積電廠區基地已拉高防淹水，但周邊地勢低漥若淹水還是無法進出，因此要同步提高嘉科園區周邊達百年防洪標準。

彭冠宇指出，丹娜絲風災重創嘉義縣學校，缺工缺料，台積電決定暫緩嘉義廠區的工程進度，調度協力廠商先搶修校園，動員363人次、施工機具60輛次包括大吊車搶修屋頂。約1個月完成修繕福樂、東石、過路、好美、北回、沄水、和興等7所國小，以及布袋、過溝、忠和、水上等4所國中，總計11所國中小的受損硬體設施，讓學校能於9月順利開學。

台積電幹部還提到，除了協助搶修校園之外，還有因7、8月間風災及連日豪雨的天候因素也影響嘉義廠區工程進度，而先前工安意外停工的工區也已復工，目前建廠進度如期推進。

嘉縣府經發處長李雅萍說，台積電嘉義封裝廠第一廠已在裝機，預計明年初可以開始量產，第二廠也可望於明年裝機後投入生產，緊鑼密鼓推進投產進程。