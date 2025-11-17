嘉縣 大埔鄉僅1輛救護車 民代促改善

嘉義縣大埔鄉位處偏遠，救護車出勤到醫院單程就要1個多小時，碰到救護案接二連三時就會出現「救護空窗」，縣議員詹黃素蓮17日在縣議會反映，指消防局大埔分隊只有1輛救護車，已有多起疾病、車禍因救護車無法及時載送，導致患者狀況惡化，要求消防局改進，消防局長蔡建安回應，會與衛生局研議，假日期間是否由大埔衛生所救護車協勤支援。

詹黃素蓮說，大埔分隊新建廳舍5月16日啟用，雖有新廳舍，但救護量能卻不足，6月大埔曾發生一起嚴重車禍，夫妻1死1傷，疑有等待救援過久情形，7月一名老阿嬤摔斷腿，也因等待救護車時間太長造成傷勢惡化，還有產婦叫不到救護車，由鄰居緊急送往醫院，結果下山途中就生產。最近一名鄉親因直腸癌血流不止，由家人先送醫，半途才由救護車接駁。

加上台3線經常有重機跑山，車禍頻傳，詹黃素蓮認為，大埔分隊救護車只有1輛，還要支援阿里山鄉茶山村、山美村、新美村，救護能量明顯不足，鄉民怨聲連連，且已有這麼多延遲送醫案例發生，消防局應檢討、改善，重申救人、救命分秒必爭，偏鄉居民也應享有充足、平等救護資源。

蔡建安說，現行各分隊都只配備1輛救護車，不只大埔鄉，阿里山奮起湖、里佳等村落都有類似問題，主要是人員有限，各分隊扣掉休假，可能1天才4、5個人上班，1輛救護車出去，分隊剩沒幾個人，才會協調支援方式因應，如台三線就以阿婆灣為分界點，分別由大埔分隊、中埔分隊分區負責救護任務。

蔡建安提到，阿里山鄉與香林衛生室合作，假日由香林衛生室救護車協勤，會再跟衛生局討論，是否在假日觀光客較多時由大埔衛生所救護車協助出勤。

嘉義縣長翁章梁說，之前下鄉座談，大埔鄉民都有反映救護車不足，會請消防局統計過去3年需其他分隊緊急調撥救護車的案件數量進行瞭解，提出改善方案。