嘉縣 大林發竹筍紓困金 每公頃2萬

竹筍是嘉義縣大林鎮重要農作物，今年產季時受丹娜絲颱風及728豪雨影響，大林一帶筍園損失慘重，毀損率幾乎達95％，甚至影響到明年的產量，考量筍農恐一整年沒收入，大林鎮公所開全台先例，發放韌性農業竹筍復耕紓困金，將依竹筍種植面積，每分地發放2000元紓困金給筍農，並預告正研議普發樂活消費金，「雙普發」振興經濟。

接連颱風、豪雨，大林筍園嚴重受創，導致今年無筍可收，由於竹筍種植不同於其他作物，必須先恢復「母頭」種植，才有後續收成，過程至少要1年以上，加上許多農民反映，竹筍為多年生作物，卻被歸類為蔬菜類，補助金額長年未調整，現行救助金額已不符生產成本。

大林鎮長許有疆表示，考量筍農會有1年無產量、無收入，且除今年無筍可收，明年產季也可能受影響，農民生計堪憂，為有效幫助農民紓困，加速恢復竹筍生產供應鏈，大林鎮首開全台先例，發放韌性農業竹筍復耕紓困金。

許有疆說，紓困金將於115年1月20日至1月23日依里別通知符合資格的農民到公所領取，依竹筍種植面積，每分地補助2000元，相當每公頃2萬元紓困金，預估受助農民1200人，總發放金額1400萬元，期待透過現金紓困，助筍農盡速復耕，讓竹筍萌發新生，消費者很快就能再品嘗到大林竹筍的鮮甜美味。

許有疆透露，除將發放竹筍紓困金，也預告公所團隊針對促進鎮內消費、提升內需經濟，正研擬規畫普發樂活消費金，帶動明年大林鎮整體經濟發展。

大林鎮是全國竹筍重要產區，所生產的竹筍除銷售至全台各地，也外銷到加拿大等海外地區，部分筍園甚至化身諸羅樹蛙棲地，與保育樹蛙共生共好，體現友善農業對於自然生態的尊重與保護。