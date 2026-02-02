嘉縣 大林衛生所主任 用AI護三高族

三高防治迎來AI時代！為強化社區慢性病個案健康管理，嘉義縣大林衛生所結合Google Gemini，研發出一套「AI輔助智慧系統」，只要導入個人身高、體重、動脈硬化檢測等數據，就能提供患者客製化、量身打造的衛教建議。該系統今年1月上線至今，已應用在逾200名患者身上，多數人反應良好，認為更符合自身需求，成功展現基層衛生所在健康照護創新上的新能量。

大林衛生所主任喬嘉除本身醫學專業，還曾就讀清華大學電機系。他為讓有高血壓、高血糖、高血脂的「三高」民眾，將慢性病防治落實在生活中，自寫程式結合Google Gemini，研發出「AI輔助智慧系統」，並在衛生所啟用動脈硬化檢測設備後，把患者個人資料、檢測數據導入系統，經AI大數據分析，可針對患者個別情況提供飲食、運動建議，精準守護三高族群的健康。

喬嘉表示，一般檢查數據冷冰冰，就算現場衛教，民眾回去也可能忘光。但透過量身訂做的客製化報告，民眾除現場聽講解，也能帶回家慢慢看，跟從建議執行。直到目前為止，患者回應都不錯，特別是上了年紀的長輩，都說符合生活型態，更容易落實。

喬嘉指出，三高是導致心血管疾病的核心風險因素，長期會造成血管負荷過重與血管壁受損，進而引發動脈硬化或阻塞。鑑於慢性病管理不應只著重於抽血數據，衛生所進一步運用動脈硬化檢測儀，協助民眾了解血管彈性狀況，再導入AI輔助技術，將複雜生理數據轉化成有用的健康建議。

喬嘉提醒，透過AI技術可協助患者掌握自身情況，但民眾也要配合醫療追蹤，建立均衡飲食、規律運動、體重控制，以及血壓、血糖自我管理等良好生活型態。

嘉縣衛生局長趙紋華肯定喬嘉展現專業與資訊能力，研發AI輔助智慧系統，並整合動脈硬化檢測，協助三高族群更精準掌握健康狀況，也感謝扶輪社熱心公益，捐贈3台動脈硬化檢測儀器，強化社區健康防線。