嘉縣 太保市所會互槓 激化市長選戰

嘉義縣太保市所會關係緊張，屢因預算審查互槓，如今不只中央政府總預算案卡關，太保市115年度總預算案也被代表會以歲入、歲出短絀7645萬4000元擱置，預算爭議被視為本屆市長選舉撕裂種下的果，現又因民進黨嘉義縣長初選，立場分歧的代表會和公所各擁一派，讓所會對立情勢再添柴火，也將更激化明年市長選戰。

本屆五合一選舉，退出民進黨的太保市長鄭淑分獲「賴系」縣議員黃榮利力挺，與民進黨提名且得到「英系」嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、前立委陳明文所屬陣營支持的戴光宗對決，綠營內訌打到難分難解，3年來分屬不同勢力的兩派仍壁壘分明、持續抗衡。

隨著蔡易餘與黃榮利登記黨內縣長初選民調後積極進攻陸戰，選情愈發白熱化，加上反公所派代表正面挺蔡易餘，鄭淑分及5席代表支持黃榮利，雙方陣營明著幹，原已十分緊張的所會關係更加詭譎，還衍生出藍營內部矛盾，國民黨市代林淑勉力挺蔡易餘，與同黨議員詹琬蓁隔空交鋒。

太保市代表會現有11席代表，挺公所派5席未過半，一席之差導致公所預算屢遭代表會以浮編名義大幅刪減，前2年公所不滿預算刪減幅度過大，請縣府居中協調，最後113年度和114年度預算皆依據《地方制度法》由縣府裁決。

如今明年度預算再遭擱置，鄭淑分批評代表會預算刪過頭、不審而癱瘓太保市政，也質疑縣府態度消極；代表會副主席官汝濃反駁強調，實質審預算才有助市政落實，雙方政治角力不斷。

鄭淑分明年將爭取連任，雖挑戰者尚不明朗，但外界普遍認為戴光宗二度對戰鄭淑分機率大，雖然戴本人未表態，但已可預見明年太保市長選舉又將是激戰。