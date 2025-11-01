嘉縣 崙尾文化節 重振當年蘆筍產業

嘉義縣溪口鄉1日辦崙尾文化節，縣長翁章梁（左）肯定陳梧桐（右）返鄉種蘆筍，推動地方創生。（廖素慧攝）

嘉義縣溪口鄉崙尾人口老化流失，缺乏產業，陳梧桐返鄉種蘆筍5年，結合社區及學校推動地方文史，1日舉辦首屆「崙尾文化節」以蘆筍為主題，期許能重振早期蘆筍產業榮景，傳承在地文化，縣長翁章梁肯定他的努力讓地方創生見到曙光。

崙禾美地創生協會舉辦崙尾文化節，結合弘光科技大學餐旅學院師生團隊、南華大學藝術學院師生團隊辦理「文化辦桌」、「社區走讀」及「崙尾開講」3大內容，用蘆筍入菜辦桌，帶領民眾走讀崙尾建築結構、產業故事；在地職人與國寶級布袋戲布景彩繪老師傅陳明山開講彩繪藝術。

廣告 廣告

協會理事長陳梧桐國中畢業後即離鄉，在高雄做生意有成，不捨家鄉人口老化流失嚴重、蘆筍產業沒落，5年前返鄉帶著團隊種蘆筍。

陳梧桐說，溪口曾是蘆筍重要產地，崙尾也是產區，蘆筍市售價格「貴森森」，是高經濟作物，近年來鄰近的新港種蘆筍面積擴大，崙尾也從5年前的1分地種植面積增至今年約1甲地，蘆筍是能廣泛運用的好食材，前景看好。

但崙尾欠缺人力，如何發展產業？陳梧桐坦言，崙尾的人口結構難以支撐，因而與鄰近的國中、民雄農工、北港農工合作，以獎助學金鼓勵學子學種蘆筍，引導啟發他們務農興趣，從小扎根、培育，目前帶動約20多人次體驗務農。

翁章梁表示，陳梧桐少小離鄉，在外地打拚有成後返鄉，以他經商的敏銳度及經驗投入在地創生，要帶動地方經濟，還蒐集文史資料，梳理家鄉的人文脈絡，辦崙尾傳統「簳仔獅」武獅陣活動，溯源傳承，很令人感動。