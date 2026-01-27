嘉縣 布袋鎮長蔡瑋傑拚連任 同額機率大

嘉義縣布袋鎮長蔡瑋傑年底將爭取競選連任，目前檯面上未聽聞有人想挑戰，加上國民黨自民國103年就未再有黨籍人士參選布袋鎮長選舉，無黨、泛藍勢力又過於分散，近年歷次選舉皆力有未逮，民進黨在布袋鎮已成強勢政黨，蔡瑋傑有機會同額競選。

蔡瑋傑本屆從縣議員轉戰鎮長，與退出民進黨的鎮民代表黃青揮、退休警察蔡崇謀競爭，已有兩屆議員資歷，深耕地方多時，又獲同黨立委蔡易餘、嘉義縣長翁章梁等地方要角力挺，蔡瑋傑選情看好，雖地方認為「同室操戈」會影響選票，蔡瑋傑最後仍拿到65.27%選票，成功碾壓對手。

布袋鎮以農漁產業為主，地方稅收相當有限，除統籌分配款外，自有財源相當少，上任就背負數億元舉債，蔡瑋傑正面看待，咬牙處理陳年舊債，每年光軍公教人員18%退休金優惠存款差額就編850萬元償還，至目前為止，仍欠1.3億元，欠款金額全台各鄉鎮市最高，再加上積欠的土地徵收費、2000萬元國賠金等，蔡瑋傑3年多償債上億元，感嘆持家不易。

面對其他鄉鎮爭相普發，蔡瑋傑雖感受到民意壓力，也莫可奈何，表示有欠債依法不能普發，且公所財政相當吃緊，儉腸凹肚，想發也沒錢發，為了地方有建設，他努力爭取中央資源落地，減輕公所財政壓力。

眼前雖未聽聞有競爭對手，蔡瑋傑務實表示，選舉要到登記最後一刻才知道對手是誰，且距選舉投票還久，選情隨時會有變化，現在談同額都太早。