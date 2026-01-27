嘉縣「府會之心」鐘樓廣場 將再造兼具城市美感與人本空間

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】嘉義縣政府今27日上午舉行「府會之心」鐘樓廣場景觀再造計畫動土典禮，嘉義縣長翁章梁、嘉義縣議會秘書長李光耀及多位縣議員出席，共同見證工程啟動。未來在 9,570 平方公尺的開放空間，將重新整理、改善出入口動線與排水功能，讓廣場具備日常休憩、各式公共活動需求與記者會發表，兼具城市美感與友善人本公共空間。

嘉義縣政府表示，參與台灣設計研究院 113 年度「城市美學—公共場域設計共創」計畫，以「府會之心」為題推動景觀再造，重新定位縣政公共空間的角色，全案總經費約新台幣 6,170 萬，預計 116 年完工。全案採公開競圖方式辦理，遴選新銳建築團隊「永哲制作」負責設計，工程將改善原有廣場高程不順與排水問題，重新整合縣府與議會兩側出入口動線，將原本通行為主的空間，調整為更適合停留、交流與辦理活動的開放廣場。

嘉義縣「府會之心」鐘樓廣場景觀再造祈福儀式，嘉義縣長翁章梁、嘉義縣議會秘書長李光耀及多位縣議員出席，共同見證工程啟動。（圖/記者陳惲朋攝）

「府會之心」外觀設計以「山行」為概念，擷取嘉義縣的山脈意象，透過緩坡、地形起伏與動線配置，將高程落差與排水課題納入景觀處理，打造可行走、可坐、可停留的坡地空間，並提供遮蔭與休憩機能。廣場內新增「林間聚所」等停留點，讓民眾可以在此散步、休息，提升公共場域親和力；縣府側廊延伸設置展演舞台，讓廣場具備洽公等候、舉辦記者會、展演等多元使用情境。

翁章梁縣長指出，華泰名品城已正式動土，周邊商業用地也將吸引多家企業評估進駐，縣治特區與高鐵之間的地也正在規劃重劃，未來將逐步形成新市鎮；這裡還有嘉義科學園區、馬稠後產業園區及故宮南院2館等建設進行中，中央也積極投資無人機產業，大同技術學院校區將作為亞創2館據點。未來面對大量人口移居，城市樣貌也會持續轉變，縣治特區的環境更新顯得更加重要，鐘樓廣場改善後會成更開放的公共空間，跟太子大道周邊景觀工程整合，提升城市美感。

嘉義縣「府會之心」鐘樓廣場景觀再造，舉行動土、祈福儀式，嘉義縣議會秘書長李光耀及多位縣議員出席，共同見證工程啟動。（圖/記者陳惲朋攝）

李光耀秘書長說，府會之心這件工程案，縣府建設處與縣議會與及工程相關單位經過多次會議討論後，包括鐘樓與鄰近景觀、排水的設計，都經過充分的溝通，非常高興今天能夠順利動土啟動，面對嘉義的快速發展，公共空間品質也需要一起提升，期望府會周邊能有更舒適友善的公共環境。