嘉縣 森力軍報到 女性錄取率創新高

林業及自然保育署嘉義分署日前舉辦有「山林鐵人」之稱的森林護管員甄試，1日成績公布，今年正取8人，有3人是女性，錄取比率達37.5％，創歷年女性錄取率新高，打破以往護管員多以男性為主的刻板印象，加上錄取的新血來自各種背景和專業領域，也讓護林戰力增加新動能。

嘉義分署表示，今年甄試正取8人，吸引40人報考，其中8人是女性，歷經第1階段術科測驗和第2階段筆試、口試，女考生除3人正取，還有2人備取，顯見不管是騎循環檔重型機車或負重跑步，女性都能通過考驗，足以勝任森林護衛隊的工作。

正取8位護管員平均錄取年齡33歲，榜首是嘉義大學森林暨自然資源學系應屆畢業黃姓考生，他在學期間即積極參與育林相關研究、林業調查及測量等工作，為因應考試勤練負重跑走，跑出8分39秒佳績，展現年輕人的充沛體能。

今年考生有4人是原住民，來自南投泰雅族的劉姓考生，從陸軍特種部隊退役後，曾擔任高山領導及高山協作人員，擁有豐富山林經驗及體力，這次順利錄取護管員工作，嘉義分署認為他能游刃有餘。

嘉義分署表示，森林護管員是林業工作現場的第一線尖兵，主要任務是森林資源管理與保護、步道等林業設施巡護、棲地及野生動植物管理等相關工作，近年全球氣候變遷，災難規模擴大，山野林地地勢及氣象變化多端，護管員執行巡護工作須熟悉林野生態，隨時準備應對突如其來的挑戰。

加上近年野生動植物保育意識抬頭，相關資源調查、保存、救援等工作也都仰賴森林護管員執行，森林護管工作愈顯重要。