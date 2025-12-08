嘉縣 樂活館爭議 牽動義竹鄉長選情

嘉義縣義竹鄉長黃政傑明年將爭取連任，據聞綠營已鎖定特定人選，將出戰競爭鄉長寶座。（呂妍庭攝）

嘉義縣義竹鄉公所獲中央補助4200萬元興建「樂活運動館」，因追加預算案遭代表會刪除，樂活館確定胎死腹中，由於該案曾引發地方鄉親兩派熱烈討論，支持與反對派各有立場，預期將成為明年鄉長選舉攻防焦點。

義竹鄉公所欲興建樂活運動館，獲中央核定補助4200萬元、公所自籌4600萬元，但墊付案遭代表會否決，之後公所提覆議，並在定期會提預算追加減，仍遭代表會多數表決刪除，雖公所已向中央爭取預算保留到明年6月，獲中央原則承諾，前提是代表會要同意，如今預算被刪，確定樂活運動館蓋不成，讓不少年輕人、支持鄉親失望，認為此舉是白白把爭取來的補助送回中央。

義竹鄉是全台最早發紓困金的鄉鎮，對普發5000元現金，所會有高度共識，發錢腳步如搭特快車，但一講到興建樂活館，代表會意見兩極，反對的代表擔心BOT風險高，會變蚊子館，不符長輩需求，公所則強調樂活館不是一次性活動、不是短期建設，是為鄉民20年後健康而設，委外經營才能讓樂活館不會變成「蚊子館」，雙方各自表述。

現任鄉長黃政傑無黨籍，3年多前打敗爭取連任的民進黨籍黃阿家，以素人之姿當選鄉長，明年朝連任之路邁進，由於黃政傑身段柔軟，雖是光電博士，但與鄉親互動零距離，頗受鄉親好評，又有泛藍勢力支持，連任有優勢。

雖檯面上未見下屆鄉長競爭對手，據聞綠營已鎖定1名資深民代的女兒，打算出奇兵，搶回義竹鄉長位置，就等時機成熟，才會正式亮相曝光。