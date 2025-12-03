嘉縣 一樂酒家變身 民雄文史實驗基地

歷時5年整修，嘉義縣民雄鄉老街屋「一樂酒家」3日華麗重生。 （呂妍庭攝）

有88年歷史的嘉義縣老街屋「一樂酒家」，在荒廢2、30年後，被傳承60餘年的「七星藥局」買下，經藥師父子吳嘉文、吳至鎧合力推動老屋再生，並成功申請到文化部「私有老建築保存再生計畫」補助，歷時5年整修後華麗重生，不但為民雄街區留下重要記憶，也將做為敘說地方文史的實驗基地。

不忍民雄老街屋一一消失，吳嘉文11年前買下住家旁閒置多年、已變成倉庫的一樂酒家，為保存童年記憶中的酒家繁華過往，還申請「私有老建築保存再生計畫」，獲補助50％經費。在「修舊如舊」的過程中，吳嘉文還到處蒐集舊檜木料、50年代古典家具等老物件，希望讓重生後的酒家保有老味道。

廣告 廣告

一樂酒家3日竣工開幕，除播放紀錄片《一樂酒家修復工程》，也安排演出由一樂酒家經營者後代陳宛誼編寫的主題劇《新娘相》。

吳至鎧說，一樂酒家是民雄現存唯一的酒家建築，建築採雙層街屋形式，屋架罕見混合「西式桁架」與「閩南式穿斗式構架」，除牆面是編竹夾泥牆，窗戶更集合無雙窗、旋轉外推窗、橫拉窗、鐵窗花等多種形式，展現台日文化交融的歷史軌跡。

花費數百萬元投入老屋再生，吳家父子表示不為營利，並指一樂酒家將以打貓街產業記憶展示空間為主軸重新出發，結合已進駐的打貓街坊文化協會、中正大學重構大學路計畫，化身成為一處實驗基地。

吳嘉文說，「如果這個空間消失，民雄的歷史就會少一塊」。此一理念讓民雄鄉長林于玲表示欽佩。中正大學傳播學系副教授管中祥也說，一樂酒家從廢墟變新厝，裡頭有很多寶物，都是民雄過往歷史和前人的智慧。