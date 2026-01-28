嘉縣 水上鄉長林緗亭 抗癌成功拚連任
七年級生的嘉義縣水上鄉長林緗亭民國111年以1萬5337高票當選，成為水上鄉首位女鄉長，但上任1年多就診斷出罹患乳癌，走過辛苦治療過程，始終樂觀正向，雖一度因健康因素被謠傳可能不再參選，甚至有人說她快死了，林都一笑置之，強調自己正努力爭取鄉長連任。目前藍營未聽聞有人挑戰，地方認為林同額競選機率頗大。
林緗亭是政二代，家族勢力龐大，亡父林琨山生前曾任2屆水上鄉長、2屆縣議員，堂叔是前立委林國慶，身為民進黨新生代，娃娃臉搭配爽朗個性深受長輩歡迎，103年首度參選第18屆嘉義縣議員，結果連續2屆拿下第一選區最高票；她服務勤快，口條清晰、邏輯清楚的質詢發言，問政表現獲許多年輕中間選民支持。
林緗亭3年多前轉戰鄉長，對上國民黨徵召的陳德榮。陳德榮曾任水上鄉民代表，107年首次參選鄉長僅輸當年拚連任的民進黨籍鄉長劉敬祥1169票，111年捲土重來對上林緗亭，以6092票之差落敗。
林緗亭就任後積極兌現政見，雖然公所負債3000多萬元，無力普發現金，但她抗癌成功後，率全台之先補助30至39歲女性乳房超音波檢查，並加碼生育補助，小確幸讓鄉民有感，被看好連任機率高。
但林緗亭也因罹癌被謠傳不會拚連任、進嘉義縣政府小內閣，或與同黨議員江佩曄互換跑道，不過全被2人否認，林緗庭更公開表明爭取連任。
民進黨連續主政水上鄉邁入第12年，先前由國民黨籍王啟澧擔任2屆鄉長，雖嘉義縣政治版圖為綠大於藍，藍營在水上仍有約4成基本盤，但至今無人表態挑戰林緗亭。
其他人也在看
今彩539第115024期開獎
（中央社台北28日電）今彩539第115024期開獎，中獎號碼10、24、23、11、29。3星彩中獎號碼059，4星彩中獎號碼3633。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
五福：公司資安事件之處理及因應
公開資訊觀測站重大訊息公告(2745)五福-說明本公司資安事件之處理及因應1.事實發生日:115/01/272.發生緣由:本公司部分資訊系統遭受駭客攻擊3.處理過程:(1)近日本公司發現異常，部分資訊系統遭受駭客攻擊，資訊及資安單位隨即啟動資安防禦與復原機制，並委請外部資訊公司技術專家及系統廠商協助處理，目前系統運作已恢復。(2)1/27雖發現有部分資料遭外流，經內部研判未造成公司重大損害或影響。4.預計可能損失或影響:經評估對公司財務、業務及營運皆無重大影響。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.改善情形及未來因應措施:本公司持續密切監控，並配合內、外部公司技術專家追查事件及釐清原因，全面檢視系統安全，並加強系統的監控與防護，以提升及強化資安保護及資訊安全。7.其他應敘明事項:無。延伸閱讀：五福 說明本公司資安事件之處理及因應五福前2月團費呈年增，能見度看至7月 資料來源-MoneyDJ理財網Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
毛小孩來敲門 治療犬貓走進安寧病房陪伴病友
生活中心／林詠琪、陳泊翰 新北報導毛小孩撒嬌賣萌的模樣，帶來超乎想像的療癒能力，不少醫院都會安排治療犬服務，特別運用在安寧照護上，讓病患與毛小孩互動，達到身心靈放鬆，亞東醫院啟用馨寧病房已經十年，今天慶祝10周年，邀請曾服務過的治療犬貓回來同樂。亞東醫院家醫部諮商心理師林欣怡說：「我們今天要去看病人了喔。」醫師到安寧病房，準備巡房，身旁跟著一位安靜的小助理，牠是治療犬"大哥"，時常陪伴病人與家屬，在亞東醫院的安寧照護團隊中，是重要的一員，而且不只狗狗，這裡還有貓咪加入服務！治療貓主人說：「波波（服務）大概有五年了，就很奇怪，貓會讓人家心情沉澱，會讓人家有安心感，所以有時會我們去服務，對方剛好身體不舒服，或是他覺得，不想理外世界，貓會給他很大的安慰。」水汪汪的大眼睛快被融化，布偶貓"哈波"，在安寧病房服務五年，算資深前輩，與狗狗不同，貓咪帶給病患是更平靜的心情，看似簡單的陪伴，其實都得通過專業訓練、取得證照。亞東醫院馨寧病房十周年紀念活動。（圖／民視新聞）治療犬主人Zoey：「比如說觸摸，長距離的等待，可能給牠東西請牠要吐掉，牠就要吐掉，不要害怕比如說，輪椅啊拐杖啊這種。」今年快三歲的大哥，個性穩定，遇到吵雜的聲響也能處變不驚，另一邊，兩隻吉娃娃胡椒與胡桃，也是不吵不鬧，都是專業的治療犬，在亞東醫院，一個月會有一次，與治療犬貓互動的時間。治療犬主人P爸P媽：「之前有一個伯伯，他來馨寧病房住了以後，他其實不太喜歡下床或走路，可是我們跟他說，狗狗想散步你願不願意，馬上拿起來牽繩就說，我可以我可以。」治療貓哈波開心吃點心。（圖／民視新聞）亞東醫院家醫部諮商心理師林欣怡：「她臥床，（治療犬）就往她身上跑，然後就一直舔她，她就很感動就流眼淚，她就說上次就五分鐘，牠怎麼記得我，病人即使在生命的末期，都可以擁有，自己像過去生活般的，一樣的自我的存在。」毛小孩無法用言語溝通，但能給予陪伴與被記住的感動，不只撫慰病患的心，也療癒了工作繁忙的醫護人員。原文出處：當毛小孩來敲門 治療犬貓走進安寧病房陪伴病友 更多民視新聞報導狗狗如何感受主人的孤單？YTR揭毛孩1舉動感受人類內心CEO砸百萬call應召女郎「不激戰」！奇特要求「只為1件事」浪貓變明星！ 伊斯坦堡盛行「愛貓文化」 享受國王般待遇民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
北市實驗國小恐怖教師凌虐小五童2年 二審判賠217萬元
曾任職台北市某實驗小學的劉姓男音樂老師，被控於2018年9月起，多次對一5歲學童虐打，甚至恐嚇「說出去，我就宰了你」等語。刑事部分，劉男被判刑4年6月定讞。民事部分，一審判決需賠償家長及男童共677萬8062元，二審高等法院宣判，判決劉男共需賠償217萬元。仍可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
陳菊請辭內幕曝光！潘孟安不捨「菊姐」被潑髒水：她心中牽掛台灣
總統府今天（28日）傍晚公布總統令，宣布監察院長陳菊請辭獲准，並於2月1日生效。總統府秘書長潘孟安表示，「菊姐是我政治生涯中重要的前輩，也是我心中最敬重的阿姐」，因身體不適請假卻遭受到無數無情的抹黑及政治口水，陳菊的責任心重，不想因為自己復健而耽誤了公務，再次堅持請辭，最後才在萬般不捨下批准了這份辭呈。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
川普邀習8月訪美
美國總統川普預告將於4月訪問中國，美國駐中大使龐德偉（David Perdue）27日證實，川普已邀請中國國家主席習近平8月或9月回訪美國。兩國也會就貿易戰、科技管制、區域政治等議題繼續磋商。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
水蒸氣消融術 擺脫攝護腺肥大
記者徐義雄∕台中報導 64歲黃姓企業老闆攝護腺肥大，飽受解尿困難與頻尿困擾；接受藥物…中華日報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
陸貴金屬投資平台 爆兌付異常
國際金價屢創新高，黃金成為不少大陸投資人的避險工具。然而，農曆新年將至，大陸黃金交易平台卻驚爆財務危機，用戶自1月下旬起無法提領現金，或是提取在平台購買的金料，每人每天限額為1克黃金或人民幣（下同）500元的現金，受害用戶達15萬人，所涉金額高達133億元，上百名苦主近日圍堵在公司櫃檯前高喊賠償，還與前來維持秩序的警察爆發衝突。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
風評：張又俠落馬，台灣豈能高枕無憂？
中共黨史上軍委出現人事大地震，中央軍委主席習近平竟對同是紅二代且深為倚重的副主席張又俠開鍘，整個中央軍委領導班子幾乎團滅，習近平牢牢抓緊槍桿子。有論者認為，中共軍委高層大亂，代表台灣安然無恙。然而，這是危險的迷思錯覺。因為真正現實是，台灣對習近平的集權統治手腕，及被政治忠誠主導的解放軍，在兩岸缺少危機溝通管道下，極可能出現誤判。不尋常：頻繁整肅高階將領中共二......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 3則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 262則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 13 小時前 ・ 238則留言
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 233則留言
下波鋒面「日、韓恐暴風雪」！粉專示警：台灣也逃不過
生活中心／李明融報導氣象專家指出未來一週天氣變化多，形容「冷暖震盪」，今（29日）白天至週六天氣回穩，各地晴時多雲，僅東半部偶有短暫雨，天氣短暫回暖後，到了週日（2月2日）起第二波東北季風來襲，預估又會是北濕涼、南乾爽，且會影響3至4天；對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估2月7日至9日之間，預估將有一波相當強的冷空氣影響整個東北亞地區國家，日本、南韓可能甚至出現暴風雪，就連台灣也逃不過。民視 ・ 11 小時前 ・ 15則留言
2026進入火象元年！唐綺陽點名「5星座」走大運 這星座上半年資源自動聚攏！
農曆新年將至《唐綺陽談星私廚》請來命理師簡少年與心理諮商師周慕姿一同聊聊馬年運勢，簡少年指出，2026年為丙午年是「超級大火年」，他形容今年世界將變化速度很快，很多事情會超出原本想像與預期的範圍，就算做了再多準備仍可能在一瞬間全盤翻轉，因此他建議「躺平」，不過簡少年說:「這個躺平不是要你放棄，而是為了看清新希望在哪裡，去接受那個截然不同的時代。」唐綺陽談星私廚 ・ 15 小時前 ・ 8則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 16則留言
頂大生魂斷台64！小黃丟包他遭4車輾 高大成：垃圾
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，與司機爆發衝突，遭對方丟包在台64快速道路上，最終遭四車輾斃身亡，法醫高大成受訪時就怒噴司機的行為，直言：「你有這麼垃圾嗎？」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 202則留言
李多慧不甩韓職啦啦隊禁令 堅定留台：自己的人生自己選擇
柯震東與李多慧今（29）日為運動品牌合體宣傳，近來傳出韓國職棒球團禁止旗下啦啦隊員同時在台韓兩地應援。對此，李多慧表示自己並未受到影響，「我在韓國沒有活動四年了，因為我一直住在台灣，不知道韓國的消息。」不過是否會給其他韓籍啦啦隊員建議？她說：「自己的人生自己選擇。」許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前 ・ 37則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 227則留言