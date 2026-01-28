嘉縣 水上鄉長林緗亭 抗癌成功拚連任

七年級生的嘉義縣水上鄉長林緗亭民國111年以1萬5337高票當選，成為水上鄉首位女鄉長，但上任1年多就診斷出罹患乳癌，走過辛苦治療過程，始終樂觀正向，雖一度因健康因素被謠傳可能不再參選，甚至有人說她快死了，林都一笑置之，強調自己正努力爭取鄉長連任。目前藍營未聽聞有人挑戰，地方認為林同額競選機率頗大。

林緗亭是政二代，家族勢力龐大，亡父林琨山生前曾任2屆水上鄉長、2屆縣議員，堂叔是前立委林國慶，身為民進黨新生代，娃娃臉搭配爽朗個性深受長輩歡迎，103年首度參選第18屆嘉義縣議員，結果連續2屆拿下第一選區最高票；她服務勤快，口條清晰、邏輯清楚的質詢發言，問政表現獲許多年輕中間選民支持。

廣告 廣告

林緗亭3年多前轉戰鄉長，對上國民黨徵召的陳德榮。陳德榮曾任水上鄉民代表，107年首次參選鄉長僅輸當年拚連任的民進黨籍鄉長劉敬祥1169票，111年捲土重來對上林緗亭，以6092票之差落敗。

林緗亭就任後積極兌現政見，雖然公所負債3000多萬元，無力普發現金，但她抗癌成功後，率全台之先補助30至39歲女性乳房超音波檢查，並加碼生育補助，小確幸讓鄉民有感，被看好連任機率高。

但林緗亭也因罹癌被謠傳不會拚連任、進嘉義縣政府小內閣，或與同黨議員江佩曄互換跑道，不過全被2人否認，林緗庭更公開表明爭取連任。

民進黨連續主政水上鄉邁入第12年，先前由國民黨籍王啟澧擔任2屆鄉長，雖嘉義縣政治版圖為綠大於藍，藍營在水上仍有約4成基本盤，但至今無人表態挑戰林緗亭。