嘉縣 浪浪就服訓練 15犬隻成功認養

嘉義縣政府與屏東科技大學、中華民國好朋友動物保護協會合作，率先推動「浪浪就業服務站」，30日發布成果，累計成功訓練20隻護衛犬及療癒犬，有15隻被認養，李先生領養3隻護衛犬守護果園不受猴群侵擾有成。

縣長翁章梁表示，近年全台遊蕩犬數量增加，人犬衝突與公共安全事件頻傳，讓人犬對立情緒升高，嘉義縣政府不以收容為唯一解方，用更溫柔更有力量的方式，為流浪犬找回被信任的可能。

嘉縣家畜疾病防治所長林珮如說，「浪浪就業服務站」穩健推動2年，以「低壓力、正向引導」為訓練核心，不同於傳統收容管理模式，共完成20隻犬的行為訓練，依功能分為療癒犬、護衛犬，之前已成功送養14隻，活動當日又認養1隻。

廣告 廣告

療癒犬培養與人互動、情緒支持能力；護衛犬則訓練熟悉場域、巡視環境與辨識異常行為、「提醒取代攻擊」，兼顧公共安全及動物福利。

職業婦女方小姐領養療癒犬「阿寶」，當女兒情緒低落時阿寶就靜靜守在身旁，成為孩子最穩定的情感支柱，她感性地說「阿寶不只是寵物，而是女兒最親密朋友，也讓我們家重新充滿笑聲！」

在中埔經營果園的李先生說，領養3隻護衛犬守護果園後，猴群侵擾情況明顯改善，能有7、8成的收成了，未來果園擴大種植，將再認養3隻當好幫手。

家畜所表示，統計資料顯示，約7成引發民怨的犬隻屬「有主犬隻」，多因疏於管理、任意放養或棄養所致，若查獲飼主未盡到飼養責任與疏縱，將依《動物保護法》、《動物傳染病防治條例》合併裁處，最低裁罰8萬6000元罰鍰，近8年來完成近4.2萬隻犬貓絕育，飼主責任稽查裁罰超過160件，總金額近630萬元。