嘉縣 營造商捐百萬 暖助慢飛天使

台南老牌營造商邱政賢伉儷寒冬送暖，捐助財團法人若竹兒教育基金會100萬元，支持慢飛天使的家園，承建「若竹兒二期永久家園」。完工後邱政賢還持續維修該座家園，多年來每年捐贈善款，若竹兒基金會董事長林朋輝既感謝又感動。

邱政賢與妻子陳暐婷經營台南40多年甲級老字號的松暉營造公司，數年前承建位於嘉義縣民雄鄉的「若竹兒二期永久家園」，而與慢飛天使們結緣，施工期間，邱政賢嚴格把關品質與安全細節，為身心障礙孩子們打造堅固安全「永久家園」。

永久家園蓋好後，關懷沒有畫下句點，反而是善緣的起點，邱政賢有空就會回到家園走走看看，發現屋子有狀況便立即派工維修處理，就是為了能讓孩子們長住久安。

松暉營造公司多年來持續每年捐贈20萬元支持若竹兒家園運作，數年前邱母辭世，邱政賢將思母之情昇華為對慢飛天使們的祝福，撙節近50萬元的奠儀金捐贈給基金會。

邱政賢伉儷去年12月19日有個空檔，即「快閃」若竹兒家園，捐款100萬元給基金會，若竹兒表演平鼓熱情迎接，展現平日訓練成果，夫妻倆看著孩子們燦爛的笑容與專注演出，頻頻鼓掌肯定大孩子們的認真及努力。

林朋輝說，松暉營造不僅蓋了一棟安全的家，長年的支持更帶來精神上的鼓舞，讓這群慢飛天使與工作人員感受到被社會溫柔接住的力量，將妥善運用捐款，持續提升照顧品質，陪伴身心障礙者穩健向前行。