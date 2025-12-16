嘉縣 發錢車拚 鄉鎮長連任壓力大

嘉義縣有6鄉鎮市確定普發現金，大林鎮也鬆口規畫發樂活消費金，民眾紛紛敲碗期待居住鄉鎮也能發現金，讓鄉鎮長壓力大，特別是明年尋求連任的鄉鎮市長，目前挺住不跟風的鄉鎮除尚有債務外，多以有建設需求、嚴守財政紀律回應。面對民意壓力，大家都說挺得住，認為財源有限，投入實質建設卡實在。

全縣18鄉鎮市，已普發、將普發6鄉鎮中，有4鄉鎮長是首任，其餘12鄉鎮市長，僅3位是兩任屆滿，水上鄉長林緗亭早表態，指水上鄉還有3000多萬元負債，依法不能舉債發錢。布袋鎮長蔡瑋傑說，他上任還了上億元，但公務員優惠存款利息差額負債還有1.3億元，新公所建設缺口2.5億元，想發但找不出錢，總不能借錢來發。

中埔鄉長李碧雲也在臉書解釋，中埔無欠債，但也不富有，加上多項建設需配合款或自籌款，真的沒有多餘財力普發。

六腳鄉長黃鉦凱表示，公所蓋納骨塔要花1.9億元，公共造產需自籌經費，加上新版《財劃法》上路，自籌款提高、負擔變重，沒有規畫普發。東石鄉長林俊雄坦言，曾找內部研議，最後考慮到新建納骨塔工程經費至少要2億元，已無多餘財源支應。

番路鄉長蕭博勝說，新建納骨塔預計明年完工，可能還要跟農會貸款，希望啟運後能增加自有財源，先把財政處理好，才能提高福利措施，相信鄉親能理解。

鹿草鄉長嚴珮瑜表示，已規畫要建第3納骨塔等建設，公所必須先存錢，雖然鄉親會比較，還是希望把資源投入有公共利益的建設，不過如果代表會有提案，公所也會配合推動。