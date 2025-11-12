嘉縣 百年中藥行 第4代藥師 開發新品拚轉型

嘉義縣鹿草鄉「瑞安堂」中藥行屹立不搖，傳承4代近百年歷史，第4代接班人王詔郁（左二）結合西藥專長，持續開發新產品。（呂妍庭攝）

嘉義縣鹿草鄉主要街區，全盛時期有10間中藥行，現僅剩傳承近百年「瑞安堂」仍屹立不搖，老中藥行第4代接班人王詔郁有專業藥師執照，不但和太太創業另開「花陞堂中西藥局」，更不斷開發創新中藥產品，如熱紅酒料理包、鍋煮奶茶包、毛孩沐浴包等，老中藥行力拚轉型、華麗轉身。

「瑞安堂」在地深耕近百年，價格走親民路線，除了賣中藥，早年交通不便，店裡也賣很多民生用品。王詔郁說，「想得到的幾乎都有」，包括文物、狗飼料、鳥籠、牛奶都買得到，一站式服務，有如雜貨鋪，讓民眾不用東跑西跑，一次購足。

早期瑞安堂賣的產品雖多元，中藥本業還是經營得有聲有色，附近信仰中心圓山宮至今仍保有「藥籤」供民眾祈求，以往廟內會擺放藥籤文供民眾帶回，礙於法令規範，現廟裡已無藥籤文，為方便民眾配藥，瑞安堂也有對應籤號的配方書，民眾只要告知抽到哪支籤號，就能買到藥方。

百年老店現也仍然保存第一任藥師，即王詔郁曾祖父留下來的手抄藥方，字跡端正、流暢，雖書皮已破損，卻是王家傳家寶、配方寶典。現在王詔郁父母配藥時，偶爾也會拿來參考。

王詔郁原本受雇當藥師，返鄉後自行創業，在朴子市開「花陞堂中西藥局」，王詔郁說，西藥有一些使用上的限制，如結合中藥功能輔助，能抑制副作用或給予補充，才會決定將中西藥結合，拚家傳事業轉型。為貼近民眾需求，王詔郁進一步研發出許多中藥產品，並在包裝和產品說明下苦功，將使用說明印在包裝上，讓消費者一看就懂。

鹿草鄉長嚴珮瑜說，瑞安堂在地傳承百年，現由第4代接班人青年創業，傳承曾祖父的事業，讓老藥行更具歷史意義。