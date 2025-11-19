嘉縣 網紅疑涉偷拍 議員促強化防制

嘉義縣一名網紅疑似在網路上偷拍多名女性，遊走法律邊緣，縣議員黃嫈珺接獲民眾陳情，除呼籲被害人勇敢報警，或由她提供法律諮詢，也建議縣府各部門管轄的公廁、公共空間等場域，應定期進行反針孔偷拍、側錄巡檢。縣長翁章梁承諾會開會研議；環保局也說，不排除把反偷拍巡檢納入公廁考核項目。

黃嫈珺接獲民眾陳情，指有網紅涉嫌偷拍多名女性，其中不乏未成年學生，雖當事人不願提告，但網紅行為明顯不妥，牽涉法令灰色地帶，除要求警方針對此類行為有所作為，還強調她關注的不僅是個案，而是面對違法偷拍，縣府應有具體的防制作為。

黃嫈珺指出，時下針孔偵測儀器並不昂貴，包括體育場館、遊戲場、公園公廁等空間，皆應定期巡檢、偵測，落實管理和防偷拍、反偷錄，建議縣府各局處應定期派人檢查，建立機制。

黃嫈珺日前在縣議會質詢時，僅警察局回覆有反偷拍偵測設備，也有落實定期巡檢；警察局長李權哲表示，如其他局處有需求，警局可提供設備協助；衛生局長趙紋華也說，醫療機構都會張貼相關告示，如有偷拍事件必須通報、進行後續處置。

翁章梁承諾，將開會研議落實防偷拍的相關做法；至於每年針對縣內公廁進行考核的環保局也說，會研議是否把反偷拍巡檢納入考核項目，建立乾淨又安全的如廁環境。

據指出，疑似被該名網紅偷拍的人數多達2、30人；李權哲認為，此類行為在《刑法》上有妨害祕密罪或觸犯《性騷防治法》疑慮；承辦的民雄警分局則表示，一名未成年被害人因家屬不願提告，目前只能想辦法清查其他被害人身分。

黃嫈珺也在個人臉書呼籲被害人勇敢報警，或由她陪同報警，並提供法律諮詢，希望能制止偷拍歪風。