嘉縣 蒜頭糖廠介壽堂被改名 居民氣炸
配合《促進轉型正義條例》，嘉義縣六腳鄉蒜頭糖廠「介壽堂」在興建68年後，被改名為「大禮堂」，糖廠所在地的工廠村民多數直到換了新招牌，才知道從小到大熟悉的介壽堂走入歷史，深感不以為然，認為此舉抹去大家兒時記憶，只因要去威權化、去蔣化，且台糖事前未告知，居民、文史工作者無奈又不滿。
蒜頭糖廠是嘉義縣文化觀光局依《文化資產保存法》登錄的文化景觀，巴洛克式建築的「介壽堂」被認定是重要元素。文觀局文化資產科表示，日前台糖依促轉條例，向文觀局提報介壽堂更名處置方式，考量介壽堂雖不具文資身分，但具有糖廠生活、文化脈動發展代表性，當時建議台糖「原樣保存」，採遮板覆蓋，正面擺放新名稱「大禮堂」銜牌來處理，不過作法未獲內政部委員採納。
文資科說，內政部9月1日召開「屬文化資產之威權象徵」保留處置計畫第1次審查會議，會中討論有關介壽堂威權空間更名，在場委員認為應直接移除銜牌，倘以遮蓋方式處置，則應符合永久性及不可回復的處置原則，且多數委員也有共識，指改大禮堂更符合目前空間使用性質。
當地居民說，蒜頭糖廠1906年創建，日據時期曾是全台第3大糖廠，1957年建成的「介壽堂」，由當時廠長王舜緒邀請于右任題字，文字優美，現改金字「大禮堂」，很醜、很俗氣，毫無美感可言。鑑於「介壽堂」3個字的銜牌具歷史意義，文資科已要求台糖妥善保存。
工廠村長黃江正說，介壽堂不是中正堂，威權意象沒那麼鮮明，且對台糖人、居民來說，就是從小看電影、聚會、生活空間、場域，政治意涵早就淡了，為了去蔣化改名，「真的很可惜」。
