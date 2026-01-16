嘉縣 蓋永久家園 慈父庇護若竹兒 同袍揪團相挺

若竹兒教育基金會董事長林朋輝（左）化小愛為大愛，募資建永久庇護家園，同袍曾要松（右）揪團年年來相挺。（廖素慧攝）

若竹兒教育基金會董事長林朋輝無怨無悔照顧身心障礙兒子43年如一日，小愛化大愛，募資興建永久家園，庇護70多名身心障礙者，感動軍中同袍曾要松，20多年來持續揪團引進社會資源相挺。

國際獅子會300A1區台北市和樂獅子會16日到財團法人若竹兒教育基金會附設嘉義縣若竹兒智能發展中心，捐贈31萬3000元善款，眾人表演「鼓舞」熱情歡迎，獅友們此起彼落喊「寶貝們！加油！你們很棒！」場面溫馨。

捐款行動源於同袍情。民國63年林朋輝與曾要松同在憲兵機車連服役，1班18人，情同手足，有革命情感，退役後各奔前程，曾要松因緣際會投入餐飲業，陸續在國科會、立法院、中央研究院經營江浙菜餐廳，許多官員、立委都是熟客，110年疫情爆發才結束餐廳。

曾要松與同袍年年聚會，獨缺林朋輝，失聯20多年，同袍輾轉獲悉林朋輝夫妻在台北榮總附近租屋就近照顧重度身心障礙兒子，還收掉公司，全心全意籌建永久家園庇護所。

曾要松說，同袍很感動都來相挺，有開旅行社的同袍1年內帶百餘輛遊覽車到嘉義關懷捐助，他也號召獅子會及相關團體每年來捐款，希望能讓永久家園持續提供庇護。

林朋輝婚後無子，領養甫出生7天的男棄嬰，卻診斷出重度身心障礙，他們沒有放棄，幫兒子翻身比鬧鐘準時，兒子白內障幾近全盲，手術風險高，林朋輝四處求醫，終於讓兒子重見光明，還張開眼睛叫他「爸爸」，林朋輝感動得老淚縱橫。

嘉義縣社會局長張翠瑤代表致贈感謝狀，感謝獅子會長期以來支持永久家園，若竹兒在長照路上能有堅定的後援力量，也讓孩子們感受到社會滿滿的善心。