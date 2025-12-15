嘉縣 藍黨代表挺蔡易餘 挨轟背骨

國民黨籍嘉義縣太保市民代表林淑勉14日呼籲民進黨嘉義縣長初選要支持立委蔡易餘，讓黨內同志炸鍋，批她背骨。（本報資料照片）

具黨代表身分的國民黨籍嘉義縣太保市民代表林淑勉，在民進黨嘉義縣長初選前選邊站，除出席英系立委蔡易餘造勢，還公然喊話要大家支持蔡易餘，其表態讓黨內同志炸鍋。同黨縣議員詹琬蓁轟林淑勉「背骨」，要她退出國民黨。自認被公審、圍剿的林淑勉則稱只在綠初選挺蔡，反嗆「要開除黨籍就開除」。

民進黨正在進行嘉義縣長初選民調，「英系」蔡易餘對決「賴系」縣議員黃榮利，林淑勉因與市民代表吳宏哲互罷，與黃榮利結下梁子，14日晚上在一場社區餐會，公開喊話要大家初選支持蔡易餘。詹琬蓁看不下去在臉書開炮，批林淑勉騙完國民黨的票選上代表就支持民進黨，「有本事就退出國民黨」，還一狀告上黨中央。

詹琬蓁說，林淑勉是黨代表，卻公開替民進黨拉票，背骨行為不可取，她已多次反映給黨中央、身兼縣黨部主委的立委王育敏，但地方黨部都只是勸導，態度消極，引發很多黨員不滿，嘉義縣是艱困選區，要求黨部、黨中央拿出態度，寧缺勿濫，不要讓人有樣學樣。

面對黨內同志的批評，林淑勉認為，這是民進黨的初選，不是國民黨和民進黨的競爭，無關黨派，如果是明年大選，就算民進黨候選人是蔡易餘，她也會支持國民黨提名的縣長。

林淑勉解釋，會支持蔡易餘主要是透過蔡協助爭取建設經費，且她個人被提罷免投票，遭黃榮利所屬勢力攻擊，國民黨卻沒有一個人站出來為她發聲，讓她孤軍奮戰。

林淑勉坦言，她挺蔡易餘是因私人恩怨，不解詹琬蓁等藍營人士為什麼要攻擊她，反嗆開除就開除，她無所謂。國民黨嘉義縣黨部表示，考績會有在討論、會處理，目前不多做評論。