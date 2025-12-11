嘉縣 議員第二、四選區 政二代拚出線

嘉義縣第二選區議員陳福成（左）確定交棒給兒子陳慶桐（右），盼兒子能繼承政治香火。（呂妍庭攝）

距明年公職人員選舉還有近1年，嘉義縣各地選情處於觀望態勢，尚未明朗化，據聞有不少政治人物規畫交棒或派嫡系參選，但多數只聞樓梯響，目前僅議員第二選區陳福成確定交棒給兒子陳慶桐，第四選區姜梅紅規畫讓兒子姜鈞翔繼承衣缽，2人都盼多年地方經營能反應在初次投入選舉的下一代身上。

無黨籍陳福成曾任2屆民雄鄉長，加上5屆議員資歷，在政壇打滾多年，基本盤穩固，加上黨派色彩不算鮮明，藍綠通吃，實力不容小覷，近日陳福成頻頻帶著陳慶桐亮相、現身公開場合，逢人都介紹將由兒子出馬選縣議員，展現世代交替的態度。

廣告 廣告

陳福成表示自己年近70，兒子陳慶桐擔任議員助理多年，耳濡目染下對政治產生興趣，決定接班後，陳慶桐已在地方跑一陣子，雖然有他多年打下的基礎，兒子對選民來說畢竟是新面孔，還是要耕耘。

民進黨籍姜梅紅初任議員是第12屆縣議員，中間因故中斷3屆，自41歲投入政壇至今，一路見證嘉縣民主發展過程，兒子姜鈞翔擔任服務處主任，助姜梅紅處理大小選服案件，對地方政治生態、選民服務程序，與公部門交手都十分熟稔。

姜梅紅表示自己在地深耕多年，考量年紀和健康因素已萌生退意，鄉親都勸她政治香火不宜斷，加上兒子長期協助她，與支持者討論後確定交棒。

政治世家在台灣政壇很常見，嘉義縣如立委陳冠廷是政二代，立委蔡易餘父親和爺爺都是政治人物，多位縣議員、鄉鎮長、農會總幹事也出身政治世家，政治世襲已成主流。