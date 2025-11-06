嘉縣 鄒族智慧揚眉 山羌笛響徹美國

嘉義縣民和國中10位鄒族學生主動向美國AISES美洲原住民科學與工程學會提出論文發表申請，成功受邀赴美，成該會第一次出席的台灣團體，當天學生穿著鄒族傳統服飾、手舉國旗，向上千名美國當地原住民科學工程領域人士分享鄒族的科學智慧，包括流傳百年能止血的「鄒族葛藤」，以及據說能召喚山羌的「山羌笛」，最後為台灣抱回兩座金牌。

民和國中教務主任蔡明哲說，AISES是全美最大原住民族年會，學生一口氣提報5件科展作品，取得論文發表資格後，最苦惱就是上百萬旅費，所幸在中央、地方政府及各界善心人士幫助下，9月30日師生順利飛往美國，成功帶回兩座金牌和200美金獎金。

蔡明哲說，當天學生穿鄒族服飾、唱著鄒族歌曲、高舉國旗進場，全場給予熱烈掌聲，而師生們也從這場盛會，看到當地原住民強烈的文化認同和當地人對原住民正向態度，跟台灣對原民較弱勢的刻板印象截然不同，讓孩子受到感染、被啟發。

世界首位原住民族太空人Herrington主動與學生互動，表示他對「鄒族山羌笛」有共鳴，還分享他第一次上太空時，特別帶著自己種族的笛子上太空吹奏，學生當時雙眼都散發驚嘆的光芒。

民和國中原住民學生占三分之一，近年學校積極發展原住民科學實驗，在原住民雲端科展、全國科展屢有佳績，在校方積極養成下，許多畢業生上了高中仍不斷研究。

蔡明哲說，學生靠比賽展現鄒族的智慧，還有機會向外國人分享原民科學文化，開始自信、勇敢地說自己是原住民，也靠著精進學習邁向升學路。即使靠加分上第一志願，也不再擔心課業會跟不上或被質疑。