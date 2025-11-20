嘉縣 餵浪犬、妨害公務 婦挨罰被訴

嘉義縣竹崎鄉內埔村有1名婦人長期餵養遊蕩犬，成為遊犬群聚的熱點，屢次發生遊犬追車、咬人與行人跌倒等事故，影響社區生活安全，嘉義縣家畜疾病防治所勸導反遭辱罵、推擠，依法裁罰8萬3000元，涉及公安加碼裁罰3000元至1萬5000元，並捕捉11隻問題犬，依妨害公務罪嫌報案。

嘉縣家畜疾病防治所今年6月接獲民眾通報吳姓婦人長期餵養遊犬，造成地方居家安全困擾，動保人員前往巡查，在內埔村溪洲加油站周邊發現餵食器具，還有10多隻犬聚集。

廣告 廣告

當人員到場執行公務，要帶回肇事犬隻時，吳婦情緒激動，阻擋執法，還多次辱罵並推擠人員，甚至說是「觀音指示」、「警察顧問」等意圖卸責，後來吳婦的丈夫雖承諾不再餵養，但經查訪，7、8月間吳婦仍持續餵養遊犬被檢舉。

嘉畜所指出，依動保法第3條第7項，長期餵養並具管理行為者視同飼主；該婦人餵養犬隻未辦理寵物登記、未施打狂犬病疫苗、未絕育，違反《動物保護法》第19、20、27條、《動物傳染病防治條例》第13條，裁罰共8萬3000元。

此外，因犬隻影響社區公共安全，加罰3000至1萬5000元不等，目前此案已捕捉11隻問題犬，將全數絕育並收容，不再回置原地；吳婦辱罵推擠執行公務人員，已涉及妨害公務，依法報案處理。

嘉畜所表示，不當餵養容易造成犬群聚集、追車咬人，也會干擾野生動物、汙染環境，提高狂犬病跨物種傳播風險，且常有餵養者拆除行為矯正器，使管理效果大幅降低。

此外，遊蕩犬容易接觸野生動物，增加狂犬病跨物種傳播的風險，若又有棄養與放養，將形成長期惡性循環，徒增公部門及社區負擔，呼籲民眾勿餵養遊犬。