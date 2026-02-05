嘉縣 28位喵星人 5660人次搶認養

嘉義縣家畜疾病防治所去年底沒入28隻非法繁殖品種貓，為替萌貓們找新家，特別推出縣民專屬「喵星人命定配對」活動，短短5天竟吸引5660人次登記認養，扣除篩選淘汰民眾，整體中籤率僅0.65％，嘉畜所預計8日上午10時直播抽籤，考驗愛心民眾的籤運。

嘉畜所表示，這次開放認養貓隻半數為幼貓，考量後續追蹤管理，比照民國113年模式，推出命定配對活動，鑑於當年15隻貓認養抽籤，就吸引超過2.5萬人次登記，當時中籤率僅萬分之6，且中籤者皆非嘉義縣民，這次只開放嘉義鄉親參與，仍帶動認養意願，共有5660人次登記認養。

廣告 廣告

由於登記人數眾多，經嘉畜所評估篩選，淘汰戶籍地在外縣市或未提供身分證等630人次、未說明飼養管理或未檢附飼養環境照片者497人次、重複登記者117人次、其他問題者16人次，最終符合抽籤資格者4400人次，換算中籤率不到百分之一，約0.65％。

嘉畜所說，配對品種貓含曼赤肯2隻、英國長毛貓1隻、小步舞曲1隻、英國短毛貓24隻，所有貓咪均已完成晶片植入、基礎疫苗，十分健康、活潑且親近人。

另有1隻緊急收容安置的混種幼貓，即使沒有品種光環，仍吸引63位民眾登記爭取認養資格，展現社會大眾對生命價值的高度認同。

8日上午10時直播抽籤，將由嘉義縣長翁章梁抽出29位飼主。翁章梁表示，縣府積極打造友善動物環境，持續改善流浪犬貓問題，也強化動保稽查與寵物管理制度，114年度更榮獲農業部「全國動物收容管制業務評鑑優等」及「全國寵物管理業務績效評鑑甲等」雙重肯定。