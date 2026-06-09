嘉縣115年警察節慶祝活動 場面溫馨隆重

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【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣警察局今9日舉行警察節慶祝大會，縣長翁章梁親自主持大會，肯定警察同仁平日的辛勞，並頒獎表揚各領域表現傑出的警察楷模。嘉義縣議會秘書長李光耀與多位縣議員出席見證，場面溫馨隆重。

警察局模範警察刑事警察大隊分隊長謝庭偉、朴子分局偵查佐李國綸、刑事鑑識楷模鑑識科巡官許澤翔、獲頒資深績優警察獎章人員、鑑識科巡官江亞倩獲頒115年第27屆優秀女青年、鑑識科警務員陳家維獲頒114年全國好人好事代表八德獎。

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大會另頒發緝毒、檢肅非法槍械、新世代打擊詐欺策略行動綱領識詐、防制幫派組織犯罪工作等各項刑事偵防工作及各領域績優人員(含會計、義警、民防、警友、工友及志工)共32人。

翁章梁表示，嘉義縣警察表現獲得中央評比肯定，這都來自同仁的努力，也感謝警察眷屬支持自己的家人守護社會。

翁章梁也說，嘉義縣未來有多項發展，期間將面臨交通壓力及衍生狀況，同時嘉義縣幅員廣大，警察同仁要負責的範圍很大，因此在嘉義縣當警察並不輕鬆，謝謝大家盡忠職守，提醒同仁照顧好自己的身體，也要多陪伴家人。

嘉義縣警察局長古瑞麟指出，警察365天全年無休，無論風雨交加或烈日當頭都要為民眾服務，期間也會犧牲陪伴家人的時間，正因為同仁的付出，讓嘉義縣治安滿意度獲得肯定，這份榮耀要歸於同仁的辛勤努力。

嘉義縣警察局發揮公益精神，在6月2日至11日舉辦愛心捐血活動外，許多警察同仁挽起手臂捐熱血助社會；嘉義縣警察局愛心急難救助會也捐贈敏道家園、仲埔教養院及若竹兒智能發展中心各3萬元 ，以實際行動關懷社會。

圖：嘉義縣警察局今9日舉行警察節慶祝大會，縣長翁章梁親自主持大會，肯定警察同仁平日的辛勞，並頒獎表揚各領域表現傑出的警察楷模。嘉義縣議會秘書長李光耀與多位縣議員出席見證，場面溫馨隆重。（記者吳瑞興翻攝）