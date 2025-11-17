嘉縣4大景點獲觀光亮點獎 12/6-7部落旅遊節推限時加碼抽大獎
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】交通部觀光署日前公布第二屆「觀光亮點獎」，嘉義縣表現亮眼，共有4處景點獲獎。在「觀光亮點獎」評選中，番路鄉的二延平步道和大埔鄉的曾文水庫漂流木提琴村榮獲「全國十大觀光亮點」；「阿里山林業暨鐵道」榮獲「國際推薦獎」、「奮起湖及其步道群」也名列百大亮點，足見嘉義阿里山地區豐富的山林觀光魅力。
為此，嘉義縣文化觀光局結合「嘉義縣部落旅遊節－鄒伙玩」推出限時加碼活動，於12月7日活動結束前，在六大指定鄉鎮消費滿 499 元，即可在「嘉義縣部落旅遊節－鄒伙玩」活動現場兌換扭蛋機會；如果在活動現場再消費，還可參加雙重抽獎，最大獎項為價值16,000元嘉義2日旅遊券，兌換名額限量 400名，送完為止。
「嘉義縣部落旅遊節－鄒伙玩」將在12月6日至7日，於逐鹿文創園區熱鬧登場，活動現場有9大部落齊聚的特色市集，不只能吃到部落美食，還有各式各樣的文創商品和農特產，舞台區也有安排熱鬧的歌舞表演可以欣賞，歡迎民眾一起來。現場除了機會抽大獎，民眾只要拿出手機在打卡點拍照打卡還可以獲得限量小禮物。
文化觀光局表示，今年的部落旅遊節以鄒族文化體驗與阿里山特色遊程為主軸做推廣，因此將阿里山鄉、番路鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉與大埔鄉等六個地區都納入加碼活動的範圍。希望旅客在走進阿里山、認識部落的同時，也能以實際行動支持周邊鄉鎮店家，藉此帶動更廣泛的區域消費。
文化觀光局進一步表示，嘉義縣鄒族有9個別具特色的部落，很適合民眾在前往阿里山的路上作為中繼站去深度體驗，包含逐鹿部落文創園區的多元文化體驗、山美達娜伊谷的鯝魚體驗、新美部落的食農及獵人體驗、茶山部落的天神取火文化、來吉部落的異國美食、山豬文化及得恩亞納、樂野部落的冠軍咖啡以及鄒族特色園區、達邦特富野的大社文化及獵人體驗還有藍色部落之稱的里佳部落，都相當值得深度體驗及多次到訪。
文化觀光局邀請民眾一起來慢遊嘉義，放慢你的步調感受嘉義鄒族部落的生活感。更多旅遊資訊，請上「慢遊嘉義」粉絲專頁或加入「慢遊嘉義」Line@(@chiayitravel)查詢。
圖：交通部觀光署日前公布第二屆「觀光亮點獎」，嘉義縣表現亮眼，共有4處景點獲獎。在「觀光亮點獎」評選中，番路鄉的二延平步道和大埔鄉的曾文水庫漂流木提琴村榮獲「全國十大觀光亮點」；「阿里山林業暨鐵道」榮獲「國際推薦獎」、「奮起湖及其步道群」也名列百大亮點，足見嘉義阿里山地區豐富的山林觀光魅力，值得您一遊。（照片嘉義縣文化觀光局提供）
