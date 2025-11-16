嘉縣5420萬活化「中華民俗村」 中埔共好公園明年完工
嘉義縣政府砸5420萬元整建中埔鄉共好公園，此處是前「中華民俗村」，緊鄰吳鳳廟西側，荒廢20多年成治安死角，為地方詬病，16日縣長翁章梁、議長張明達祈福動，預定明年9月完工，另有2.4公頃空地明年5月將招商。
嘉義縣中埔鄉共好公園周邊景觀改善工程16日舉辦開工動土典禮，翁章梁、張明達、中埔鄉長李碧雲、多位縣議員及鄉民代表等人祈祝工程順利，執鏟動土。
翁章梁表示，共好公園基地位於原吳鳳紀念園區，民國71年至72年間園區作為公園使用，80年至99年間縣府以公辦民營開發為「中華民俗村」，帶動阿里山公路周邊經濟繁榮，風光一時，繁華落盡，卻成為髒亂點、治安死角。
縣府屢次招商因無人聞問而流標，此基地約有4.4公頃，此次利用約2.05公頃先整建為「共好公園」，打造成有環境韌性、永續、文化、休憩與生態，全齡共享共好的公共空間，預計可辦容納500至1000人的小型活動，未來串聯阿里山周邊觀光景點，帶動地方經濟可期。
嘉縣府指出，全園區4.4公頃土地，建物及設施破舊損壞嚴重，屢次招商流標，遂將土地分為兩部分，2.05公頃由文化觀光局以5420萬元發包給騰豐營造公司整修為「共好公園」，預計明年9月完工。
民政處長楊健人說，另外約2.4公頃基地已排除地上物，可作為餐廳、住宿等用途，民政處將於明年5月啟動招商。
吳鳳廟是嘉義縣縣定古蹟，今年5月間發生供桌、香爐及燭台等古物遭竊，有4名嫌犯落網，「共好公園」基地緊鄰吳鳳廟，工區的治安問題再度引起關切，翁章梁說，會要求包商加強工安及治安防範。
