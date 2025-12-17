嘉縣AI創新作為 翁章梁：像開天眼

嘉義縣財政稅務局近年致力數位轉型，大規模導入新興科技，包括無人機、電子紙、RPA流程機器人及AI人工智慧；縣府辦大型活動時，也結合AI運算輔助交通疏導，智慧治理成功提升行政效率。縣長翁章梁17日出席論壇時幽默表示，引進AI技術「像開了天眼一樣」。

嘉縣財稅局為提供更便民、更智慧且提高行政效能的服務，積極推動智慧治理，包括導入無人機稅籍清查、臨櫃電子紙、跨機關一站式服務等，讓公務人員減輕負擔，民眾實質有感。鑑於人工智慧已成為公共治理重要工具，加上《人工智慧基本法》草案出爐，AI應用涉及的隱私性和安全性也受到矚目，財稅局為此舉辦「稅見未來：AI開啟透明新視界」論壇，邀集產官學專家一同探討人工智慧如何讓稅務行政更聰明、更透明。

翁章梁在致詞時提到，他第一次看到AI應用在政府公務運作，就是財稅局的「AI智慧分文」系統，創新作為獲全國關注，還被中央列為地方政府數位轉型典範案例；另縣府除應用AI無人機，也在大型活動時，導入AI辨識系統協助疏散人潮，未來更可能將AI辨識系統導入公車，即時回報道路狀況，這些創新應用都能顯著提升行政效率，有如開天眼般。

翁章梁說，AI智慧是時下最熱門話題，不管是民眾生活或公務行政應用都是新的工具，它既有正面幫助，也能負面操作，既然AI已不可避免地進入我們的世界，也被廣泛應用，這時就需要透過法令來畫下界線，讓大家有所依循，這也是當前亟需解決的重要課題。

昨天的論壇請到中正大學法學院、嘉義地檢署、廉政署及資策會代表，跨域探討AI時代行政透明與法律治理的新趨勢。嘉檢主任檢察官陳鼎文特別提到，人工智慧研發和應用，是否符合法令規範下的隱私性、安全性，甚至公平性，值得被探討。