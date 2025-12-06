嘉美館攜手5校 打造「微縮嘉義」成果亮相

嘉義市立美術館今年以「巷仔內有啥，咱來斟酌看」為主題，與5校及5位青年藝術家合作打造「微縮嘉義」／嘉義市府提供





嘉義市立美術館推動的「校園藝術扎根計畫」邁入第6年，今年以「巷仔內有啥，咱來斟酌看」為主題，與5校及5位青年藝術家合作，以創造性藝術課程帶領學生重新發現城市日常。今（6）日於嘉美館4樓文化沙龍舉行成果分享會，由副市長林瑞彥代表市長黃敏惠出席，與文化局長謝育哲、代理館長林金龍、5所合作學校校長、藝術家及家長共同參與，一同見證孩子們以多感官視角打造的「微縮嘉義」。

林瑞彥表示，校園藝術展覽計畫今年已邁入第6年，讓更多孩子得以透過藝術探索城市與自我。今年也是嘉義市建城 321 年，將舉辦「320+1 城市博覽會」，「+1」不只是象徵延續，更代表持續累積、持續成長。每一個「+1」都來自大家對嘉義的關懷、投入與努力，讓城市一步一步變好。

文化局謝育哲局長表示，美術館不只是展覽場域，更是一間城市的美術教室。今年嘉美館5校成果展呈現出孩子們運用多元媒材詮釋「自己的嘉義」，從纖維創作、聲音採集、百寶盒、窗景盒到風景拼貼，每件作品都展現學生從生活環境出發的敏銳觀察力。

文化局補充，今年因應 320+1 嘉義市城市博覽會，除累積5年、21校、逾500位學生參與的成果外，更攜手輔仁中學與華南高商共同打造「嘉義新樣式」，於西門交誼創新所展出，藝術家與高中職學生走入城市，以觀察與設計展開跨域實踐，將整座嘉義轉化為一間大教室，歡迎市民走訪兩處展覽，一同感受嘉義的創造力與文化能量。

美術館說明，今年合作學校包括北園國小、崇文國小、精忠國小、大業實中、東吳高職，在5位藝術家帶領下，完成多種媒材的創作，包含北園國小天使寶貝班與藝術家楊婕妤以陳澄波《琳瑯山閣》與張李德和《庭前所見》為發想，製作「琳瑯滿目百寶盒」；崇文國小與藝術家張卉欣以成仁街觀察建築與街景，將攝影、拓印轉化為「窗景盒子」。

精忠國小與藝術家徐均育以不織布與毛根拼貼出嘉義日常風景；大業實中與藝術家陳珈汝化身城市中的鳥，採集纖維材料編織「城市鳥巢」；東吳高職多媒體技術科與藝術家劉芳一蒐集生活聲音，打造「只存在聲音的街道」聲音劇與圖像作品。透過多元創作，學生們將城市的「可見與未察覺」轉化為作品，呈現豐富的在地文化視角。

「巷仔內有啥，咱來斟酌看」114年嘉美館校園藝術扎根計畫成果展展期自114年12月2日(二)至12月28日(日)止，於嘉義市立美術館 4樓文化沙龍(嘉義市西區廣寧街101號)展出，開放時段為週二至週日 9:00–17:00（週一休館）。



