嘉義七旬老農持霰彈槍近距離射殺女鄰居 台南高分院仍判十四年半

圖說：嘉義縣中埔鄉七旬余姓老農不滿女鄰居長期噪音，持霰彈槍近距離射殺對方，一審國民法官判刑十四年六月並科罰金，二審台南高分院維持原判。（記者林云翻攝）

嘉義縣中埔鄉二０二四年八月發生一起因鄰里噪音糾紛引爆的槍擊命案，七十八歲余姓老農不滿女鄰居夜間製造噪音影響家人睡眠，竟持非法霰彈槍近距離朝對方上半身開槍射擊，導致殷姓女子當場重傷不治，一審嘉義地院國民法官法庭認定余男犯下殺人罪，合併槍砲彈藥刀械管制條例等罪，判處有期徒刑十四年六月並科罰金六萬二千元；余男上訴二審，台南高分院駁回上訴，維持原判，本案仍可再上訴。

判決資料指出，余男明知非制式長槍及子彈屬槍砲彈藥刀械管制條例列管違禁物，未經許可不得持有，卻於二０二四年六月十日前後，分別自不同來源取得霰彈槍與多顆子彈，並藏放於嘉義縣中埔鄉灣潭村林班地筍寮內。同日他又將槍彈帶回住處，加以維修保養並長期藏放房間，顯示持有槍械並非一時衝動或偶然拾得，而是具有明確持有意圖。

同年八月十九日下午三時許，余男因不滿隔壁殷姓女鄰居長期夜間發出聲響，使一家人數月睡不好，情緒失控，持上膛霰彈槍站在自家後方防火巷內，朝距離約二至三公尺、正在廚房洗手台前清洗物品的殷女上半身方向開槍。霰彈擊中被害人右上胸，造成多根肋骨骨折、雙側肺葉與縱膈腔多處彈丸射入口，並引發大量血胸與氣胸，最終因急性呼吸衰竭死亡。行凶後余男主動向警方報案並交出槍彈。

庭審中，余男辯稱只是想「嚇嚇對方」，並聲稱是朝地面射擊；辯護人亦主張他僅具殺人間接故意，並非預謀殺人。但法官詳細比對警詢、偵訊與庭審供述及法醫解剖鑑定，認為其說法與客觀事實不符。鑑定顯示彈道為「由右向左、由上往下、由前偏後」，被害人上胸部至少有十八處彈丸射入口，顯示射擊位置顯然高於地面，且在極近距離朝人體核心部位開槍，並非僅是「朝地射擊」卻意外造成死亡。

國民法官認為，被告開槍前未與被害人發生爭吵或口頭恫嚇，而是直接舉槍射擊，足見其行為具有殺人之直接故意。判決指出，余男明知霰彈槍具高度殺傷力，仍在二至三公尺距離瞄準胸腔開火，縱稱因年紀大、視力退化或未精準瞄準，亦不足以減輕其主觀犯意。雖然余男案發後自首並配合交出槍彈，符合自首要件，但僅因感覺噪音困擾就奪人性命，犯行重大、手段兇殘，國民法官認為「自首」不足以作為大幅減刑理由。一審因此以殺人罪及違反槍砲彈藥刀械管制條例等三罪分論併罰，量處有期徒刑十四年六月，並科罰金六萬二千元，且將扣案非法非制式長槍、子彈、彈殼及鋼珠等物一併宣告沒收。

余男不服上訴後，台南高分院審酌認為原審認事用法並無不當，且量刑已兼顧被告年齡、自首情形與案情重大等因素，上訴理由不足以動搖原判，即裁定駁回，維持原審刑度，本案仍可向最高法院提起上訴。