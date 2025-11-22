嘉義三界埔清潔新氣象 打造宜居環境

嘉義縣環保局今21日上午攜手水上鄉公所，於國姓村舉辦「村里清潔大作戰」，環保局長張輝川領軍，鄉公所、國姓村辦公室及村里志工50人，齊心清掃國姓村三界埔頂三宮至嘉138鄉道路段兩側道路及水溝髒亂點，落實「庄內就是咱ㄟ厝內」理念。

張輝川表示，嘉義縣「村里清潔大作戰」深化社區的環境管理意識，這次鎖定長期髒亂、堆積風災倒木的道路與水溝，清理街道長度達1公里、垃圾約0.5公噸、修剪樹木2公噸、清溝0.3公里及清理淤泥60公噸，還清掃雜草落葉及道路旁風倒樹木，以免滋生病媒蚊。

今動用機具與人力，搭配志工協力清理，不僅有效去除髒亂，也展現政府與民間合力守護環境的決心，張局長強調公部門的努力有限，透過全民參與的「滾動式管理」才能真正維持長期整潔，邀請更多鄉親加入環境維護行列。

環保局表示，未來將持續依各村里實際需求，結合公所、社區與民間機構推動更多環境整治工作，讓每個角落都成為潔淨舒適的幸福家園。

資料來源：嘉義縣政府