嘉義上百「嗜血喪屍」現蹤？ 陳漢典驚慌逃竄：大家都瘋了

陳漢典帶領著大家逃命。（映底子國際傳媒股份有限公司）

陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本在全台首創沉浸式兼具戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，上週（11日）最新一集裡無預警讓嘉義縣大林鎮瞬間變成「萬人大逃殺」，上百位看似被控制的長老猶如沒吃過人肉的「嗜血喪屍」追著探員們狂奔。回想驚險的過程，陳漢典仍不敢置信的說：「大家都瘋了」，本本則心有餘悸的表示：「當時我真的有夠害怕，還好最後君侖把我拉進去救了我一命」，感謝跑最後的潘君侖保護大家。

陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本等人在第一單元「月明村的虎靈傳説（中）」解謎，無意間打開不該打開的門，瞬間畫風一變。在被長老們追逐的時，沒有退路只能一路往古心齋衝刺，最後由古芳華（鍾瑶飾）將鐵門拉下，阻止喪屍們進入，才結束了這場恐怖的夢魘。

本本在大逃殺環節差點逃脫失敗。（映底子國際傳媒股份有限公司）

導演郭方儒在直播分享這段劇情的安排，「我們動員了非常多演員，想要營造出一種大逃殺的感覺，很開心我們最後成功了，但也是也花了非常多的經費。」讓探員們大讚節目相當用心，導演也表示後面的單元會越來越精彩。

除了驚險的逃亡，也有荒謬讓眾人笑臉的劇情，探員們穿越時空、回到2004年，化身「長老」與飾演「村長」的洪都拉斯在會議室討論「虎靈祭變革」，為了推動劇情，6位探員需要與村長一同唱童謠〈虎姑婆〉。最有趣的是，本本飾演的「曾六水」長老，光是介紹名字就讓探員們笑翻，甚至讓一直在劇中維持嚴肅形象的洪都拉斯都忍不住笑出聲，網友更表示：「瘋掉，到底哪個天才想的名字？」

膽小的梁以辰成功完成挑戰。（映底子國際傳媒股份有限公司）

而膽小的梁以辰則是化身「神力女超人」執行NPC小齊（洪君昊飾）指派的任務，隻身一人前往神秘的二樓書房解謎，一旁的夥伴宋偉恩笑喊：「如果妳不見的話，位置就讓小宇（吳念軒）遞補囉」，讓梁以辰緊張到快出哭出來，激動大喊：「不要，我會怕啦！」本來應該從從容容游刃有餘的梁以辰，最後一路連滾帶爬、有驚無險的完成任務。她事後頗有成就感的說：「我終於完成了一件勇者的事情！」她也坦言，一開始真的很生氣也很抗拒，「因為我真的很討厭那種感覺，還好後來他們沒有真的安排恐怖的橋段嚇我」。

在節目播出的前一晚，製作人郭彥伶、導演郭方儒、第一單元的NPC鍾瑶，以及探員梁以辰、本本先進行直播跟觀眾聊天。首次挑戰的鍾瑶分享大逃殺追逐片段相當真實，大讚劇組用心程度媲美電影規格，「這是第一次需要邊演戲邊跟探員們互動，我好擔心現場突發狀況無法控制，真的相當不容易。導演在講這故事的時候，眼睛都在發光，可是我真的很難理解」，導演郭方儒也笑說：「整集就是滿滿的經費在燃燒！」

首度挑戰實境角色的鍾瑶扮相極美。（映底子國際傳媒股份有限公司）

梁以辰則提到自己在錄影現場看到鍾瑶時，就像迷妹般興奮地發出驚呼聲，「怎麼會那麼美？」本本更是笑說：「因為前面茵聲跟念軒都是認識的大家都還可以開玩笑，直到看到鍾瑶出現的那刻，氣場好強大，讓現場的氣氛瞬間認真了起來，馬上就被拉回劇情當中。」

第一單元「月明村的虎靈傳說」即將迎來尾聲，許多線索也慢慢浮上檯面，究竟虎姑婆的真實身份以及背後的目的為何？探員們能夠阻止虎姑婆的陰謀嗎？下一集即將迎來第一單元「月明村的虎靈傳說」的精彩大結局和黃偉晉即將初次登場的第二單元「歡迎來到黎明別館」。《百分之一相對論》2026年1月4日起，每週日晚間10點在緯來綜合台、晚間12點於LINE TV首播；1月10日起，每週六晚上10 點在三立都會台播出。

