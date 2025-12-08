嘉義中埔三和派出所辦公廳舍動土 新建工程啟動打造更優質警政環境

嘉義縣警察局中埔分局三和派出所新建工程8日舉行動土典禮，嘉義縣長翁章梁、議長張明達及縣警局長李權哲等人共同出席，預計116年完工啟用。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

嘉義縣警察局中埔分局三和派出所新建工程於今(8)日上午9時30分舉行動土典禮，典禮地點位於中埔鄉中華路與和興路口，由嘉義縣長翁章梁、嘉義縣議會議長張明達及縣警局長李權哲共同主持，並依傳統祭祀儀程祈求工程順利圓滿。

三和派出所自94年1月1日成立以來，一直租用兩棟民宅作為臨時辦公場所，空間狹窄、設施不足，且缺乏腹地可供洽公民眾與員警停放車輛，不僅影響服務品質，也增加警勤運作負擔，隨著公館產業園區設立後治安與交通需求大幅提升，新建派出所成為迫切且必要的基礎建設。

廣告 廣告

為改善派出所空間使用及員警辦公休憩環境，嘉義縣政府與警察局經評估後向台灣糖業公司協議價購土地，並完成都市計畫區農業用地變更程序，於113年5月完成購地作業。後續編列1億元作為工程經費，規劃興建地上三層之現代化辦公廳舍，總樓地板面積約404坪。

三和派出所新建辦公廳舍採三層樓現代化設計，完工後將大幅改善警勤環境並提升為民服務品質。(記者張翔翻攝)

三和派出所辦公廳舍工程預計116年3月完工啟用，啟用後除可改善基層警勤空間不足問題，也將有效提升中埔地區面對多元化生活圈的治安需求與為民服務效能。

嘉義縣政府表示，新建三和派出所將使當地警政民力運作更完善，提供居民更安全、便利的生活環境，也展現縣府持續投入治安建設、完善基層行政設施的決心。