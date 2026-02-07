嘉義中埔奪命車禍！26歲男酒駕+毒駕撞死78歲翁 肇事落跑遭檢聲押

記者林盈君／嘉義報導

7日清晨，嘉義中埔鄉發生死亡車禍，78歲的吳姓老翁，騎機車行經和美村中山路五段時，遭後方26歲黃男駕駛的汽車撞擊，黃男肇事後落跑逃逸，吳翁送醫後傷重不治。警方獲報後展開追查，循線逮捕涉案的黃男，其涉及酒駕及毒駕，訊後依肇事逃逸致死、公共危險等罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦，晚間檢察官複訊後，諭知對黃男聲請羈押。

嘉義中埔鄉發生死亡車禍，吳姓老翁遭酒駕及毒駕的黃男撞擊身亡。（圖／翻攝畫面）

據了解，吳翁於7日清晨4點多，騎乘機車行經和美村中山路五段時，遭到後方的自小客猛烈追撞，雖然吳翁有戴安全帽，但仍被強烈的撞擊力撞飛導致重傷，緊急送醫搶救仍宣告不治。而肇事的黃男並未下車察看與報警，反而加速逃逸離開現場。

廣告 廣告

吳翁被追撞不久，由於馬路上機車倒地及零件四散，另一名騎機車經過的68歲何男，也因煞車不及當場摔車，所幸送醫後意識清楚無生命危險。警方獲報展開追查，最後循線逮捕肇事的黃男，其酒測值0.26毫克已超標，且唾液篩檢有二級毒品陽性反應，被依法移送偵辦，檢方複訊後聲押。

嘉義中埔鄉發生死亡車禍，吳姓老翁遭酒駕及毒駕的黃男撞擊身亡。（圖／翻攝畫面）

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

中和突傳槍響！拒檢毒蟲衝撞、警連轟4槍逮人 路過女子嚇壞尖叫：天哪

南寮漁港「竹風漁市」開幕一半！2樓餐廳區業者氣炸 議員發文幫喊話

男進派出所被逮！豬隊友直播笑他蠢 下秒搜出毒品遭「浩克警」上銬

基隆雨夜驚悚！女駕駛未注意撞飛行人 監視器拍下驚險瞬間

