嘉義中埔排水溝內驚傳人體斷肢 中埔警消到場探究原是酷似人骨大樹枝

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣中埔鄉中山路五段路旁水溝，於本（11）月3日下午4時49分許，獲報疑似有人體斷腿事件，警消立刻到場處理，並封鎖現場維持交通，經中埔消防隊派吊車吊人員下水溝瞭解，確認為1根外觀酷似人體大腿之樹枝，經釐清後現場即解除封鎖，不過也讓當地民眾虛驚一場。

中埔分局呼籲民眾若發現有可疑情況，應冷靜確認以避免造成眾人虛驚。

圖：嘉義縣中埔鄉中山路上排水溝內驚傳人體斷肢 ，中埔警消到場探究 原來是酷似人骨大樹枝 虛驚一場。（照片嘉義縣警局中埔分局提供）