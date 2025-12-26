嘉義中埔農民依規範架設電圍網 獼猴不再侵擾果園

（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）台灣獼猴對農作物危害日深，嘉義縣中埔鄉農民袁振東栽植黃金果、酪梨的果園曾被獼猴當免費觀光果園損失慘重，今年申請架設電牧器電圍網，依規範施作後完全阻隔獼猴入侵。

農業部林業及自然保育署嘉義分署24日在嘉義縣中埔鄉辦理「114年嘉南友善野生動物危害防治觀摩會」，分享袁振東架設電牧器電圍網經驗，讓有意願申請補助的農友了解最新的補助方案及規定，作為後續申請參考。

林保署嘉義分署副分署長魏郁軒今天告訴中央社記者，袁振東的農園位於嘉義縣中埔鄉低海拔淺山地區，栽植黃金果、牛奶果及酪梨約0.65公頃，曾受獼猴危害，一次即損失逾200公斤，曾嘗試多種防治方法成效有限，今年申請架設電牧器電圍網，架設完成後周邊的獼猴不再入侵農園。

魏郁軒指出，袁振東成功防堵獼猴的關鍵，是按照規範施作電網，並將電網兩側的果樹及雜木進行修枝或移除，避免獼猴以跳躍方式突破電網。

魏郁軒表示，農業部自民國105年啟動「補助地方政府輔導農民辦理防治台灣獼猴危害農作示範計畫」，推廣補助農友架設電牧器電圍網，從106年到今年嘉義地區總計累積67件電網核准設置完成，其中今年度設置完成驗收共6件。

魏郁軒強調，現為因應山豬、山羌等不同樣態野生獸類危害農業問題，今年最新核定修正的「野生獸類危害農作防治方案」補助項目新增電牧線圍籬及簡易圍網，並放寬天災毀損維修或重新架設的補助條件，提供農友更多防治選項。

嘉義縣農業處表示，台灣獼猴近年從高、中海拔往丘陵地遷徙，嘉義縣番路鄉、中埔鄉以及嘉義市都曾出現蹤跡。（編輯：張雅淨）1141226