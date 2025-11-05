嘉義中藥本草文化節 11/8登場

翁縣長化身「神農氏」演出短劇〈歷史上的瘟疫～神農嚐百草的祕密〉，重現古人試藥救民的傳說，象徵中藥文化守護

健康、傳承智慧的精神。(記者蘇秀枝攝)

神農嚐百草，藥香飄嘉義！嘉義縣政府力推全民健康識能，「中藥本草文化節」將於八至九日在故宮南院盛大舉辦，昨（五）日在縣府舉行記者會，翁章梁縣長化身神農氏親自開場，邀請全民「嘉」入「走進本草世界，感受藥香文化魅力」，讓千年智慧持續閃耀！該活動由衛生福利部及中華民國中藥商業同業公會全國聯合會主辦、嘉義縣中藥商業同業公會承辦，嘉義縣政府與故宮南院協辦。

本次活動以「神農嚐百草·本草傳千年」為主題，結合中藥文化、健康養生與藝術美學規劃四大主題區︱「御藥之道」展出珍貴藥方古籍、本草圖譜與故宮典藏藥具文物，呈現古今醫藥文化交融之美；「中藥體驗區」邀請民眾親手製作草本足浴包、漢方敲打棒與蜜糖香丸；「本草市集」匯聚嘉義、台南、雲林三地藥商，共同展售藥膳料理、養生飲品與草本產品，並設有中醫義診與衛生局用藥安全宣導；「講座導覽區」邀請長庚、慈濟中醫師與專家，分享藥膳養生、經絡保健等，讓民眾在娛樂中學習中藥知識，讓中醫藥智慧貼近日常生活。

翁縣長表示，中藥是中華文化的重要根基，嘉義縣擁有深厚的藥材產業與傳統智慧。縣府將持續支持中藥文化推廣，讓更多人從生活中認識中藥、應用中藥，並帶動地方觀光與健康產業的發展。趙紋華局長也提醒享受中醫藥智慧的同時，務必注意用藥安全，正確使用中藥要牢記「五撇步」：停偏方、看中醫、聽仔細、選合格、用對藥。呼籲出國攜帶自用藥品時應遵守限量規定，養成安全用藥的好習慣，讓傳統本草智慧在現代生活中持續發光發熱。