嘉義九芎埤保育水雉「除魚護雉」 移除外來魚種446尾
〔記者王善嬿／嘉義報導〕林業及自然保育署嘉義分署復育保育類珍貴稀有水雉族群，認養嘉義縣水上鄉九芎埤塘營造水雉棲息與繁殖環境，近日九芎埤抽水曬池呈現低水位，嘉義分署邀集生物多樣性研究所等75名夥伴，下水移除外來魚種共55公斤、446尾，保護水雉雛鳥不受外來種威脅，打造九芎埤成為水雉繁育最佳場域。
嘉義分署20日舉辦外來種水生物移除活動，包括生物多樣性研究所、嘉義縣野鳥學會、塗溝社區居民、嘉南藥理大學、嘉義大學師生等共75人。
嘉義分署說，水雉雛鳥會跟著鳥爸爸漫步在水面浮葉植物上覓食，水裡的肉食性外來魚種如泰國鱧會躍出水面將雛鳥吞噬，成為雛鳥最大的威脅；為保育水雉，向農田水利署嘉南管理處認養目前無灌溉功能的九芎埤，趁冬季停灌抽水曬池，改善優養化水質、厭氣態底泥，以利來年浮葉植物生長，因水位降低也是移除外來種魚類最佳時機，從多方面打造水雉優質「育嬰房」。
嘉義分署說，這次活動邀請生物多樣性研究所及嘉南藥理大學的魚類專家協助辨識魚類及水生生物，將外來種移除，本土魚種在活動結束後回置；為增添趣味性，讓參加活動民眾自備抓魚工具，並頒發「最大尾獎」、「最有份量獎」、「多樣性獎」等獎項。
嘉義分署說，活動數據上傳至公民科學調查系統iNaturalist，成為珍貴的科學調查紀錄，而移除的外來種魚隻，將體型符合個體收集送到台南市野鳥學會，提供救傷收容鳥類的食物來源。
嘉義分署表示，希望這次水質的改善與移除外來種，能使明年度浮葉植物種植作業更順利，讓水雉明年更安心回到此處棲息繁殖，呼籲民眾勿任意放生或在重要濕地內放養魚類，破壞原有生態系統。
