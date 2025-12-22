嘉義九芎埤移除外來魚種 打造水雉安心育嬰房

（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）林保署嘉義分署在嘉義縣水上鄉九芎埤塘營造水雉棲地，成功吸引水雉進駐繁衍，日前趁埤塘抽水曬池的低水位期移除外來魚種，恢復生態平衡，保護水雉雛鳥不受外來種威脅。

農業部林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿表示，趁著冬季九芎埤抽水曬池的低水位期間，20日辦理外來種水生物移除活動，邀集生物多樣性研究所、嘉義縣野鳥學會、塗溝社區居民、嘉南藥理大學與國立嘉義大學師生等共計75名夥伴，下水移除外來魚種共計55公斤、446尾。

嘉義分署說明，這次集結眾人之力辦理外來種移除活動，主要是因水雉雛鳥會跟著鳥爸爸漫步在水面浮葉植物上覓食，但水中肉食性外來魚種如泰國鱧等，會躍出水面將雛鳥吞噬，是雛鳥最大的威脅。

嘉義分署表示，這次活動邀請生物多樣性研究所及嘉南藥理大學的魚類專家，協助辨識魚類及水生生物，將外來種移除，本土魚種則於活動結束後回置。

此外，嘉義分署指出，希望這次水質的改善與移除外來種，能使明年度浮葉植物種植作業更順利，讓水雉明年度更安心地回到此處棲息繁殖；同時也呼籲民眾，勿任意放生，或於重要濕地內放養魚類，以免破壞原有生態系統。

嘉義分署在今年5月號召志工公私協力，在水上鄉九芎埤種植印度莕菜、菱角等浮葉植物，營造水雉棲地，2個月後成功吸引2公1母的水雉進駐，並留下1巢4顆卵的繁殖紀錄。（編輯：吳素柔）1141222