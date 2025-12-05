嘉義人張啓楷回嘉義送菜挺菜農助鄉親 未來還要為嘉義做更多的事 - https://www.watchmedia01.com

嘉中畢業的嘉義人張啓楷立委疼惜菜農，回嘉義送菜挺菜農、助鄉親，期望未來有機會為嘉義做更多有利鄉親的事。（圖/記者陳惲朋攝）

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】台灣民眾黨不分區立委張啓楷，為挺菜農、疼惜鄉親，今（5）日在國會辦公室、嘉義黨部同仁及里鄰長陪同下，回到嘉義市先後到鎮天宮與文財殿配合發起【民眾嘉菜啦！挺菜農、疼惜民眾】的送菜活動，張啓楷將高麗菜一一親手贈送給到場，擠滿廟庭廣場的每一位鄉親。

張啓楷立委首先將高麗菜奉送給高齡92歲的阿嬤，然後依序的一一將每一顆新鮮的高麗菜贈送的每一位到場排隊鄉親的手中。張啓楷立委表示，希望透過串聯嘉義市各鄰里及廟宇，每戶發放一顆高麗菜，大家一起在這個時候為農民們做一點實際的幫忙，當然也不只挺農民、也替家家戶戶省一點荷包。

張啓楷立委指出，首先感謝到場協助送菜活動的里長、鄰長。現在的高麗菜很便宜，我們的農民收入很不好，所以我們的團隊發起送菜挺農民，幫助農民活動，同時也讓鄉親們可以省一點菜錢。話鋒一轉，張立委強調，阿楷是嘉中畢業的，這兩年的立委法員一直都很努力打拼為嘉義。就像一年要（為嘉義市）爭取多63億的預算，在台北（立法院）很拼，財政收支方案，民進黨一直擋！一直擋！我從總質詢到委員會的質詢，我是黨團的副總召，多次會議中，一直爭取才得到的；

張啓楷強調，我也帶經濟部長、交通部長來嘉義，國道一到國道三，從牛稠溪那，做一條快速道路聯結，交通部長當面答應，現在已經開始在做了，所以未來我們要到國一、國三，就不用說一定要再經過市區，交通會更方便；嘉義的的KANO棒球隊很有名，我爭取台糖來冠名贊助，所以去年KANO棒球隊在台灣是第六名，現在已經進步到第三名，未來一定會再得到冠軍⋯⋯，我們爭取很多很多對我們嘉義有利的建設，期望未來有機會，可以為嘉義鄉親做更多有利鄉親的事。

到場領高麗菜的阿伯說，張啓楷立委的服務做得很好，有事要找他，他本人及團隊的服務態度都很好，很勤快、很好央甲，不過要選市長還要加把勁努力。

