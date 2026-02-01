嘉義人文史蹟景點 訴說「諸羅」老城故事

記者李佩玲／專題報導

建城超過3百年的嘉義市，擁有深厚的歷史底蘊與豐富的人文史蹟，如城市森林「嘉義樹木園」、昔日阿里山森林鐵路的起點車站「北門驛」，以及古蹟變身的「嘉義市立美術館」等，處處都訴說著昔稱「諸羅」的老城故事。

「嘉義樹木園」 承載當地林業記憶

隱身於嘉義市區，擁有嘉義八景之一「林場風清」美譽的「嘉義樹木園」，是深受在地民眾喜愛的城市森林。嘉義樹木園前身為日據時期的「山仔頂試驗地」，設立於1908年，面積約8.6公頃，當時日本政府為了進行橡膠苗木的生產與實驗而建立，後改為熱帶經濟樹種的栽植試驗區，並陸續從南洋、澳洲與南美洲等引進巴西橡膠、印度紫檀、黑板樹、桃花心木、肯氏南洋杉及柚木等外來熱帶經濟樹種，進行造林繁殖試驗；戰後，由農業部林試所接手管理，並陸續修建步道、橋梁、解說牌等，成為具研究、教育、環保、休閒的多功能植物園。目前園內共栽植約140種的樹木，歷經百年歲月，群樹挺拔林立，自然樸實中呈現出林場的幽靜氣息，而林蔭蒼鬱、小徑蜿蜒的美麗景致，也吸引不少旅人前往朝聖。

「北門驛」 見證森林鐵路興起

擁有百年歷史的「北門驛」，車站建築全以阿里山特有的紅檜建造而成，在未銜接縱貫鐵路嘉義車站之前，是阿里山森林鐵路蒸汽小火車的起點，也是阿里山鐵路貨運集散地，早期阿里山鐵路沿線的民生物資都由此運上山，地位相當重要。北門驛不同於阿里山森鐵沿線車站，因林務管理、鐵路機械維修及製材所需，北門驛延伸的腹地設置了營林所、北門修理工廠、嘉義製材場，以及大如湖泊的貯木池等，北門驛一帶也成為當時全臺最大的木材交易市場。北門驛為日式造型木造車站，建築面積95.15平方公尺，主要分為票房、候車室與辦公室，目前規劃為鐵路文物展示館，並於驛前廣場與周邊設置「呼喚的地標」、「時空走廊」、「生態藝術牆」等公共藝術，鐵道迷們千萬別錯過。

「嘉義市立美術館」 必踩文青風景點

古蹟與美學巧妙結合的嘉義新地標「嘉義市立美術館」，由3棟建築組成，其中古蹟棟是1936年建成的菸酒公賣局嘉義分局，由梅澤捨次郎設計的現代樣式建築，本館棟則為1954年的酒類倉庫，側棟是1980年的菸酒成品倉庫。嘉美館建築形式兼具現代建築簡潔風格及面磚大量使用時期的特色，外牆轉角為弧形，基座抬高，開窗與窗楣呈水平帶狀；立面貼有北投產的SCRATCH風格磁磚，是古典建築風格蛻變為現代主義建築風格歷史見證，而在1、2樓樓梯處特別將柱頭、柱身設計為八邊稜角形的柱子，也是空間中的一大視覺焦點。目前館內規劃了包含展覽廳、藝術教育區、多功能視聽室、咖啡店、餐廳與禮品店等空間，是不少遊客造訪嘉義必踩的文青風景點。

北門驛昔日是阿里山森林鐵路蒸汽小火車的起點，也是阿里山鐵路貨運集散地。（取自嘉義市觀光旅遊網）

北門驛目前規劃為鐵路文物展示館，並開放民眾參觀。（取自嘉義市觀光旅遊網）

嘉義市立美術館是遊客造訪嘉義必踩的文青風景點。（取自嘉義市政府網站）

嘉義樹木園內有座極為古樸的「林場風清」石碑。（取自嘉義市政府網站）

嘉義樹木園是深受在地民眾喜愛的城市森林。（取自嘉義市政府網站）

